Українські прикордонники "заблукали" та зайшли на територію Румунії, — ЗМІ

Збройний патруль ДПСУ помітили в районі долини Вазерулуй. Як розповіла речниця регіонального управління патрульної служби Юлія Стан, за угодою між двома країнами правоохоронців відправили назад в Україну.

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Троє українських прикордонників, переслідуючи нелегальних мігрантів, випадково перетнули кордон і потрапили на територію Румунії. Про це 18 червня повідомило місцеве видання "Observator".

Інцидент стався в районі долини Вазерулуй. Прикордонники, озброєні автоматами, переслідували біженців, які порушили український кордон. Імовірно, через погані погодні умови силовики збилися зі шляху та випадково зайшли на територію сусідньої держави.

Як розповіла журналістам речниця регіонального управління патрульної служби Юлія Стан, на прохання трьох українських громадян румунська держава вжила заходів щодо забезпечення їхнього захисту, дотримуючись спеціальних процедур.

"Троє громадян України звернулися до румунської держави з проханням про надання їм захисту, і в таких ситуаціях будуть проводитися спеціальні процедури. Український екіпаж, згідно з правовими положеннями та двосторонньою угодою між двома країнами, повернувся на українську сторону", — розповіла Юлія Стан.

Нагадаємо, 18 червня повідомлялося, що двоє росіян перетнули Фінську затоку та попросили у Фінляндії політичний притулок. За законом, їх тепер не можуть притягнути до відповідальності за порушення кордону.

Нагадаємо також, що 15 червня польські прикордонники повідомили, що кілька днів тому невідомий стрілець із білоруської території відкрив по них вогонь, пошкодивши дзеркало та вікно службового автомобіля.