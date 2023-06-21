Хотів дізнатися "гріхи": у США ресторан найняв фальшивого священника для персоналу

Власник закладу Taqueria Garibaldi організував у робочий час "сповіді", щоб дізнатися, як співробітники працюють і чи не мають "поганих намірів" стосовно свого роботодавця.

Related video

У США мережа ресторанів Taqueria Garibaldi має виплатити працівникам 140 000 доларів через заборгованість із заробітної плати. У цю суму також входить компенсація за залучення фальшивого священника для отримання зізнань у "гріхах" робітників, пише CNN.

Повідомляється, що власник закладів у північній Каліфорнії Че Гарібальді найняв підставного священнослужителя з метою "добувати гріхи" співробітників у робочий час. "Священник" запитував людей, про запізнення на роботу, крадіжку грошей з каси та "погані наміри" по відношенню до свого роботодавця.

"Співробітник Taqueria Garibaldi під присягою пояснив, як ресторан запропонував ймовірному священникові вислухати їхні "гріхи" на робочому місці", — сказав регіональний соліситор праці Марк Пілотін.

У католицькій єпархії Сакраменто заявили, що між ними та фальшивим священником немає жодного зв'язку, додавши, що не знають, ким був той чоловік.

У результаті Гарібальді та трьох інших власників зобов'язали виплатити 140 000 доларів 35 співробітникам як заборгованість із заплати та відшкодування збитків, а також заплатити 5000 доларів адміністративного штрафу.

"Підлі спроби цього роботодавця помститися працівникам були спрямовані на те, щоб змусити робітників замовкнути, перешкодити розслідуванню і перешкодити стягненню невиплаченої заробітної плати", — підсумував Пілотін.

Раніше ми також повідомляли, що в Китаї чоловік із прізвищем Лю залишився здивований після того, як жінка Чжан на побачення наосліп у ресторані привела 23 родичі. Запитавши вартість, Лю був вражений, дізнавшись, що загальний рахунок за вечерю склав майже 20 000 юанів.

Ще ми писали про те, як у Луїсвіллі, штат Кентуккі (США), дві 10-річні дитини іноді працювали до другої години ночі і майже ніколи не отримували зарплату в ресторані швидкого харчування McDonald's. Діти готували та роздавали замовлення на їжу, прибирали ресторан, працювали біля вікна "drive-thru" та обслуговували касу.