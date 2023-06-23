Поруч із Росією: у Монголії виявили близько 140 осередків чуми

Найближче до РФ осередок бубонної чуми виявили на кордоні з Тивою. У країні домашніх тварин у 20 разів більше, ніж людей, і ризик спалаху зоонозних інфекцій вкрай високий, пояснював глава монгольського МОЗ.

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У Монголії виявлено 137 природних осередків чуми в 17 регіонах, зокрема на кордоні з Росією і Китаєм. Про це пише 23 червня агентство "ТАСС" із посиланням на монгольський національний центр вивчення зоонозних хвороб.

У зазначених регіонах щороку реєструють випадки захворювання та смерті людей від чуми. А в останнє десятиліття захворюваність у Монголії збільшилася, пояснили фахівці.

Найближче до Росії осередки бубонної чуми розташовані в північно-західному регіоні Увс на кордоні з Тивою. Торік російські та монгольські епідеміологи встановили, що активність природного осередка хвороби збільшилася.

"За 30 років спостережень в аймаку (регіоні) Ховд на кордоні з Китаєм захворіли 32 жителі, з них померли 13 осіб. В останнє десятиліття захворюваність зросла. Випадки захворювання і смерті людини від чуми були зареєстровані в Ховді у 2020 і 2022 роках", — зазначили в дослідницькому центрі.

Постійний представник ВООЗ у Монголії Сокорро Ескаланте заявила про нещодавнє обговорення рідкісного випадку в Китаї, де людина заразилася чумою від вівці.

"У нашій країні, де домашніх тварин у 20 разів більше, ніж населення, інтенсивно розвивається скотарство. Природний світ Монголії багатий на диких тварин і птахів, у нас високий ризик спалаху зоонозних інфекцій", — заявив міністр охорони здоров'я країни Содномин Чинзориг.

Чуму переносять гризуни і блохи, які живуть на них. Захворювання передається від хворої тварини людині під час вживання м'яса.

Нагадаємо, що в Австрії знайшли найдавніших жертв чуми епохи ранньої бронзи. Двоє чоловіків загинули приблизно 2000 року до нашої ери.

Учені нещодавно виявили в Британії сліди стародавнього патогенного мікроорганізму, предка чуми, яка поставила населення Європи на межу зникнення.