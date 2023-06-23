На танках і в касках: МЗС РФ потролили британських політиків: Джонсона, Трас і Воллеса (фото)

Представники РФ опублікували фото британських політиків — крім міністра оборони, ще й колишніх прем'єрів, Ліз Трасс і Бориса Джонсона. Усі троє були зображені в касках і на танках — це нібито "не найкращий спосіб піднятися кар'єрними сходами".

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Дипломати з російського посольства в Лондоні опублікували пост, вочевидь, покликаний висміяти міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса. Фото голови Міноборони доповнюють зображення колишніх прем'єр-міністрів — Ліз Трасс і Бориса Джонсона — всі троє в касках і на танках. Публікація з'явилася у Twitter Russian Embassy UK.

"Схоже, що поїздки на танках не найкращий спосіб просунутися кар'єрними сходами", — так підписали свій пост російські дипломати.

Чим відомі Ліз Трасс і Борис Джонсон?

Ліз Трасс перебувала на посаді прем'єр-міністра Великої Британії порівняно недовго — 49 днів, з 6 вересня по 25 жовтня 2022 року. У Ліз Трасс фінансова освіта, до своєї політичної кар'єри вона працювала в транснаціональних компаніях Shell і Cable & Wireless.

Ліз Трасс

Борис Джонсон обіймав посаду британського прем'єра з 2019 по 2022 рр., а наприкінці 80-х — на початку 90-х був автором видань The Times і The Daily Telegraph.

Борис Джонсон

Початок його журналістської кар'єри ознаменувався скандалом через статтю для The Times, що була присвячена археологічній знахідці в палаці короля Едуарда II. Приводом послужила вигадана цитата, яку Джонсон приписав історику Коліну Лукасу, свому хрещеному батькові. Коли фальсифікація з'ясувалася, редактору Чарльзу Вілсону нічого не залишалося, як звільнити майбутнього прем'єра.

Надалі Джонсон влаштувався у виданні The Daily Telegraph, одному з лідерів британського медіаринку. Його публікації вирізнялися яскравим літературним стилем і рясніли старомодними англійськими виразами. У своїх статтях він часто звертався до читачів "мої друзі".

У 1989 році він перевівся в брюссельське бюро видання, де висвітлював діяльність Єврокомісії та зарекомендував себе як євроскептик.

У своїх статтях Борис Джонсон тиражував євроміфи, наприклад про намір заборонити в ЄС коктейлі з креветками

Його публікації були присвячені євроміфам. Наприклад про те, що в ЄС начебто хочуть заборонити коктейлі з креветок і британські сосиски або ж стандартизувати засоби контрацепції через те, що в італійців дітородні органи невеликого розміру.

Нагадаємо, що Борис Джонсон заявив, що війна в Україні не почалася б, якби Володимир Путін був жінкою. За насмішки над російським президентом Москва вручила послу Британії ноту протесту. У червні минулого року на зустрічі із зарубіжними колегами Джонсон запропонував проводити нараду без піджаків із відсиланням до відомих фото, на яких голова Кремля позує з оголеним торсом і на коні.

Також повідомлялося, що ЗМІ 16 червня повідомляли про те, що британський політик і журналіст Борис Джонсон вступив на нову посаду. Йому запропонували вести колонку для таблоїда The Daily Mail.