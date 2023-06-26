Сильні грози: у США понад 800 авіарейсів скасовано, 7000 вилетіли із затримкою

Мандрівникам було рекомендовано перевіряти статус своїх рейсів, перш ніж вирушити в аеропорт.

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У США 26 червня сотні рейсів було скасовано, а ще тисячі затримано, оскільки грози обрушилися на східне узбережжя США, повідомляє Newsweek.

За даними FlightAware, веб-сайту відстеження рейсів, загалом було скасовано 811 рейсів, затримано понад 7000 рейсів.

У міжнародному аеропорту Ньюарк-Ліберті в Нью-Джерсі в понеділок було скасовано понад 100 рейсів, в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку було скасовано 97 рейсів.

Мандрівникам було рекомендовано перевіряти статус своїх рейсів, перш ніж вирушити в аеропорт.

Затримки відбуваються через погодні умови.

Розчаровані пасажири в соціальних мережах пишуть, що у них немає ні їжі, ні води.

Національна метеорологічна служба (NWS) попередила про підвищений ризик сильних гроз у штатах Середньої Атлантики в понеділок.

"Сьогодні вдень і ввечері в штатах Середньої Атлантики ймовірні сильні грози. Очікуються пориви вітру і великий град", — ідеться в прогнозі Центру прогнозування штормів NWS.

Також відомо, що тисячі рейсів було скасовано або затримано через погану погоду в неділю. За даними FlightAware, у неділю було скасовано 1378 рейсів усередині США і зі США, а 9231 рейс було затримано.

За повідомленням Федерального управління цивільної авіації, шторми також змусили в неділю зупинити роботу в кількох великих аеропортах, зокрема в Ліберті, Кеннеді, Ла-Гуардія та Атланті.

26 червня Фокус писав про те, що члена екіпажу засмоктало в двигун літака під час посадки. Літак на той момент тільки прибув з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса і був повністю заповнений пасажирами, які були в жаху після страшного інциденту.

Раніше Фокус писав, що авіакомпанія випадково відправила жінку в іншу країну за 1450 км від дому. Беверлі Елліс-Гебард направили не на той літак і у неї не було при собі паспорта. Відстань між її рідним містом Філадельфією та Ямайкою, куди вона полетіла помилково, становить приблизно 900 миль.