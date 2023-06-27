Критикував на лекціях війну: у РФ на доцента-історика завели кримінальну справу ,— ЗМІ (фото)

Спершу викладача Санкт-Петербурзького університету звільнили за критику війни в Україні, а за деякий час завели кримінальну справу через "фальсифікацію матеріалів про Другу світову війну".

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Доцента історичного факультету Санкт-Петербурзького університету спочатку звільнили з вишу, а потім і завели на нього кримінальну справу через те, що на своїх лекціях викладач критикував так звану "СВО" (російсько-українську війну, — ред.). Про це 27 червня написало медіа Baza.

Навесні цього року в університеті створили меморіал студенту Соломонову, який добровільно поїхав воювати в Україну, але був там ліквідований ЗСУ. Білоусов виступив проти і в одній із соціальних мереж залишив допис, у якому розкритикував як появу такого матеріалу, так і російсько-українську війну.

2 червня комісія з етики університету розглянула поведінку Білоусова і звільнила історика.

А 26 червня, за інформацією медіа, на колишнього викладача завели кримінальну справу. Формально вона не пов'язана з реакцією Білоусова на війну в Україні.

У матеріалах справи є показання свідків про те, як історик на своїх лекціях говорив про Другу світову війну. Викладач неодноразово говорив студентам, що деякі теми, які стосуються цієї війни, сфальсифіковані. Однак вголос про це говорити небажано, оскільки такі розмови караються законом.

Тепер доценту загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі на 3 роки.

Санкт-Петербурзького університету

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що в Росії адміністратора Telegram-каналу катували струмом за те, що він публікував матеріали про окупований Маріуполь. Суддя відхилив запитання обвинувача про сліди тортур, заявивши, що воно відноситься до "документа, недослідженого в судовому засіданні".

Наприкінці травня ЗМІ також писали про те, що в РФ масово штрафують за "екстремістську" символіку. У Зеленограді двох жінок і одного чоловіка оштрафували за вигорілі номерні знаки: червона смуга на прапорі РФ вигоріла до білого кольору і прапор став схожий на прапор Легіону "Свобода Росії". А чоловіка з Москви і зовсім заарештували на 15 діб за біло-сині повітряні кульки.