На випадок нападу: Лукашенко розповів про плани розміщення ядерної зброї (відео)

За словами Олександра Лукашенка, російську ядерну зброю розосередять на кількох майданчиках у країні.

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Для Міноборони та КДБ Білорусії поставили завдання визначити алгоритм застосування тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) у разі зовнішньої агресії. Про це заявив президент республіки Олександр Лукашенко після церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу 27 червня, передає білоруське видання "БелТА".

За його словами, основа полягає в тому, щоб використовувати ядерну зброю в разі нападу на територію країни. Водночас глава республіки додав, що несе персональну відповідальність за збереження ТЯЗ.

"Із ядерною державою ніхто ніколи не воював. Зараз головне завдання. Гулевич (Віктор, перший заступник міністра оборони — Ред.) якраз присутній тут. Йому, міністру та голові КДБ, поставлено завдання — визначити алгоритм застосування цієї зброї", — заявив політик.

Крім того, він додав, що російську ядерну зброю розосередять на кількох майданчиках у країні.

Нагадаємо, 19 червня представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що в України немає жодних доказів того, що Росія вже розмістила ядерну зброю на території Білорусі.

Крім того, Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило 19 червня, що існує можливість повернення ядерної зброї з Білорусі в Росію. За їхнім твердженням, таке рішення пов'язане з військовою підтримкою України з боку Заходу.

Також нагадаємо, що білоруський лідер Олександр Лукашенко 13 червня заявив, що без вагань застосує ядерну зброю, якщо виникне загроза Білорусі.