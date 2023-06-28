НАТО посилює оборону через загрозу з боку Росії та Білорусі, — Столтенберг

Лідери держав вбачають посилення небезпеки нестабільності у ймовірному переміщенні "вагнерівців" в Білорусь. Генсекретар альянсу повідомив, що Москва й Мінськ вже отримали "чітке повідомлення" про готовність НАТО захищатися.

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У Північноатлантичному альянсі (НАТО) схвильовані через можливість переміщення найманців ПВК "Вагнер" у Білорусь та готові захищати членів у разі загрози. Про це під час брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, як передали журналісти Reuters в матеріалі від 28 червня.

"Якщо "Вагнер" розмістить своїх серійних вбивць у Білорусі, усі сусідні країни зіткнуться з ще більшою небезпекою нестабільності", — проінформував під час брифінгу президент Литви Ґітанас Науседа.

Польський лідер Анджей Дуда також сказав, що ситуація "серйозна та дуже тривожна" і вимагає "сильних рішень". Він уточнив, що йдеться про жорстку відповідь НАТО.

Генсекретар НАТО додав, що робити висновки про значення переміщення "вагнерівців" для інших країн зарано. За його словами, альянс в останні роки посилював оборону східного флангу.

"Ми надіслали чітке повідомлення Москві та Мінську, що НАТО тут, щоб захистити кожного союзника, кожен дюйм території НАТО", — підкреслив він.

Столтенберг зазначив, що під час майбутнього саміту члени НАТО ухвалять рішення, покликані зміцнити колективну оборону. Йдеться, зокрема, про збільшення чисельності сил високої готовності. Також посадовець завірив, що альянс вже збільшив військову присутність у східній частині.

На думку генсекретаря, військовий заколот Євгена Пригожина свідчить про поглиблення розбіжностей в країні-агресорці через війну на території України. Столтенберг закликав не недооцінювати РФ та продовжувати підтримувати українців.

Нагадаємо, 26 червня у росЗМІ повідомили про початок будівництва на території Білорусі табору, в якому нібито планують розмістити щонайменше вісім тисяч бійців ПВК "Вагнер". За даними медіа, база нібито знаходиться лише за 200 кілометрів від кордону з Україною.

Однак 27 червня у ДПСУ проінформували, що не зафіксували будівництва табору для російських найманців.