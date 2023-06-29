"Не було навіть кросівок": українці, які переїхали до США, навчатимуться у ВНЗ безкоштовно (відео)

Брати Владислав і Ярослав закінчили американську школу і вступили до університету з повною стипендією на чотири роки. У США вони переїхали за програмою Uniting for Ukraine.

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Брати-близнюки Владислав і Ярослав разом із родичами переїхали до США на початку повномасштабного вторгнення російських військ і вже закінчили американську школу та вступили до університету з повною стипендією завдяки клопотанню школи. Про це повідомляє NBC News.

Спочатку вони переїхали до Польщі, а потім подали заявки на участь у програмі Uniting for Ukraine і вступили до американської старшої школи.

За словами переселенців, вони чекали в Польщі близько п'яти місяців, без друзів, родичів та іншого. Але потім із новин дізналися про програму Uniting for Ukraine, подали заявку, і хтось їх проспонсорував.

У США переселенці живуть уже близько дев'яти місяців.

"Для нас це був складний час. Не було знайомих, друзів", — пояснив Ярослав. Але надалі справи дещо покращилися і їх навіть прийняли до баскетбольної команди.

Але спочатку навіть не було необхідної екіпіровки, і тренер видав нові кросівки.

"Тренер, ми його до цього взагалі не знали. І він дав нам по парі нових кросівок", — сказав українець.

Брати побували на американській вечірці з нагоди закінчення школи. Але вона їм не дуже сподобалася.

"Ви не бачили випусків в Україні, це те, про що можна тільки мріяти", — сказав один із братів, додавши, що сама випускна церемонія його вразила, зі фільмуванням та іншим.

Тепер завдяки допомозі школи брати вступили до університету з повною стипендією на чотири роки.

Водночас вони не забувають про війну в Україні.

"Наш досвід не можна назвати бездоганним, але в інших — ще гірше. Вони перебувають під ракетними обстрілами. Спасибі армії України, вони ризикують своїми життями. Ми ніколи не забудемо про те, що загинуло стільки людей", — сказав він.

Нагадаємо, що Японія прийняла 2300 українців після початку російського вторгнення. За словами посла України Сергія Корсунського, головна умова для переїзду в країну висхідного сонця — це спонсор. Чи то близький родич, чи то знайомий, чи то компанія, чи то університет. Деталі залежать від рішення японського уряду.

Також повідомлялося, що українці в Польщі зможуть щомісяця отримувати 7000 гривень. Ці гроші призначені для біженців з України або опікунів дітей-біженців.