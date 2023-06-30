В аеропорту Кишинева сталася стрілянина: пасажирів евакуювали, — ЗМІ

За даними місцевого видання, чоловік кілька разів вистрілив у повітря і забарикадувався в будівлі аеропорту. На місці працює поліція. За попередніми даними, постраждала одна людина.

Related video

У Міжнародному аеропорту Кишинева сталася стрілянина в п'ятницю, 30 червня. Про це повідомляє місцеве видання ZDG.

Очевидець розповів молдавським журналістам, що стрілець зробив кілька пострілів у повітря і забарикадувався в приміщенні аеропорту. На місці події працюють правоохоронні органи. Пасажирів евакуювали.

Наразі невідомі причини, через які чоловік відкрив стрілянину і як йому вдалося пронести пістолет в аеропорт.

Діана Фетко, голова відділу комунікації Генерального інспекторату поліції, підтвердила ЗМІ факт стрілянини і заявила, що додаткові подробиці буде надано пізніше.

Костянтин Возіян, адміністратор Міжнародного аеропорту Кишинева, відмовився коментувати те, що сталося, і попросив звернутися до компетентних органів.

"Я не знаю. Наразі я їду в аеропорт, щоб подивитися, що відбувається. Я не знаю, що це таке. Думаю, вам слід звернутися в поліцію, у правоохоронні органи", — додав Возіан.

Як додали в місцевому виданні News Maker, у поліції розповіли, що іноземний громадянин, якому не дозволили в'їзд до Молдови, застосував вогнепальну зброю. На місці працюють представники спецслужб і МВС.

"За непідтвердженими даними, постраждав співробітник прикордонної поліції", — ідеться в публікації видання.

Нагадаємо, 18 червня в місті Рені Ізмаїльського району Одеської області співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки стріляли в повітря на місцевому ринку.

Наступного дня, 19 червня, в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент зі стріляниною і заявили, що за цим фактом триває слідство.