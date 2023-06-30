"Нових гладіаторів не буде": у ЗМІ назвали нереальним бій Маска і Цукерберга у Колізеї

На території Колізею відбуваються події високого культурного рівня та виключно з метою збору коштів на благодійні цілі, тому такий поєдинок не відбудеться.

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Жодного бою на території римського Колізею між гендиректором SpaceX та співзасновником компанії Meta Марком Цукербергом не може бути. Про це повідомив представник античного пам'ятника-музею, однієї з найвідвідуваніших установ в Італії, інформує Agenzia Italia.

Організація таких заходів не здійснюватиметься, оскільки в Колізеї відбуваються події високого культурного рівня. Їх проводять виключно з метою збору коштів на благодійні цілі. ​​Кожен запит ретельно оцінюється керівництвом Археологічного парку, яке перевіряє його сумісність з метою захисту пам’ятки і відсутності політичної складової.

"Не було жодного офіційного контакту з Міністерством або будь-якого письмового документа. Навіть якщо новина здається "смачною", вона необґрунтована", – йдеться у повідомленні.

Таку ідею, за інформацією TMZ, запропонувало саме Міністерство культури Італії. Урядовці підтримали ідею щодо проведення поєдинку на території споруди, якій понад 2 тисячі років. Вони закликали Цукерберга влаштувати бій біля стародавнього амфітеатру.

Ймовірний бій Маска та Цукерберга

Генеральний директор Tesla Ілон Маск 22 червня викликав на бій співзасновника компанії Meta Марка Цукерберга і той погодився. Засновник компанії SpaceX висміяв у сервісі мікроблогів Twitter стратегію Цукерберга щодо копіювання технологій конкурентів. Згодом один із коментаторів звернувся до Маска про те, що не варто викликати на поєдинок Цукерберга, оскільки той займається джиу-джитсу. Марк відреагував на пропозицію провести бій з винахідником. Ілон Маск посміявся і заявив, що готовий до поєдинку.

В Інтернеті вже почали приймати ставки на те, чи відбудеться бій між мільярдерами. Зокрема, котирування оголосила букмекерська контора Polymarket. Наразі було зароблено ставок на понад 57 тисяч доларів США.

Нагадаємо, 27 червня матір Ілона Маска відреагувала на можливий бій сина з Марком Цукербергом. 75-річна Мей Макс закликала людей не заохочувати цей поєдинок. Так вона відповіла підкастеру Лексу Фрідману, який, схоже, був радий запропонованій бійці між двома мільярдерами.