Поліція підозрює коханця: у Норвегії вбили українську біженку (фото)

Наразі поліція проводить розслідування вбивства. Правоохоронні органи наполягають на оцінці психічного стану підозрюваного для визначення його судової відповідальності.

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У вівторок, 4 липня, у місті Берген, Норвегія, сталося вбивство біженки з України. Жінку, віком близько 30 років, убили, і як підозрюваний виступає її коханий, який походить з Азербайджану. У пари є спільна дитина. Про це пише місцеве видання Nettavisen.

Повідомлення про подію стало відомо о 15:50 4 липня, а всього через півтори години, о 17:18, лікарня Гаукеланд повідомила про смерть української жінки від отриманих травм.

Вона пішла з життя приблизно через 90 хвилин після того, як поліція отримала повідомлення про важкі поранення жінки.

У Magic Hotel Solheimsviken, розташованому в безпосередній близькості від центру Бергена, сталося вбивство. Жертва злочину була молодою жінкою, а її маленька дитина проживала в готелі разом із нею. Однак невідомо, чи перебувала вона поблизу в момент скоєння вбивства.

Персонал готелю Magic Hotel Solheimsviken виявив потерпілу в одному з номерів, і зараз поліція проводить розслідування, не розкриваючи подробиць щодо способу та причин смерті української жінки. Прокурор наголосив на необхідності оцінки психічного стану підозрюваного для визначення його судової відповідальності.

"Стосовно обвинуваченого проведено судово-медичні дослідження", — ідеться в повідомленні.

У Норвегії вбили українську біженку

Коханця жінки затримали у вівторок біля готелю. У четвер його мали відправити під варту. Сам чоловік сказав ЗМІ, що він не визнає себе винним у вбивстві.

Нагадаємо, що 29 червня в Кишиневі було затримано 46-річного громадянина України, оголошеного українськими правоохоронними органами в міжнародний розшук у 2022 році.