Катастрофа літака МАУ: Іран назвав звернення України до суду ООН "політичним" позовом (фото)

Іранські дипломати незадоволені позовом України до Міжнародного суду ООН та заявили, що фахівці з України, США, Канади, Франції та Великої Британії були задоволені звітом слідчих.

Related video

У МЗС Ірану звинуватили Україну, Канаду, Велику Британію та Швецію "у переслідуванні політичних цілей та інтересів" та не погодилися з позовом до Міжнародного суду ООН, який пов'язаний зі збиттям пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" над Тегераном у 2020 році. Про це повідомляє іранське видання ІРНА.

Дипломатичне відомство азійської країни заявило, що офіційна влада одразу сформувала "незалежну технічну групу" після падіння авіасудна. Це нібито свідчить про "добру волю та прозорість". У МЗС Ірану наголосили, що країна сприяла та надавала допомогу, включно з негайним оформленням віз, щоб фахівці та експерти з України та Канади змогли відвідати місце знищення лайнера.

Уряд Ірану заявив, що технічний звіт ретельно підготували у визначені терміни за участю експертів з України, США, Канади, Франції та Великої Британії. Звіт нібито був "добре сприйнятий" більшістю фахівців з цих держав.

Фото: ІРНА

У заяві дипломати наголосили, що відповідно до своєї юрисдикції військова прокуратура Тегерана провела всебічне та ретельне розслідування, яке було неупередженим.

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Позов до суду ООН проти Ірану

У заяві, яку опублікувало МЗС України, зазначається, що винуватець не відповідає на вимоги з грудня минулого року. Тепер Міжнародна група вимагатиме справедливого покарання через суд. Разом з Україною до позову долучилися Велика Британія, Канада та Швеція. Іранські представники проігнорували вимогу та не відповіли на пропозицію щодо створення арбітражу для розв'язання цього спору. Відповідна постанова була надіслана ще 28 грудня 2022 року.

Нагадаємо, літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Boeing-737 рейсу PS752 впав поблизу іранської столиці. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Бригадний генерал Амір Алі Гаджизаде, командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції, заявив, що бере на себе всю відповідальність за атаку на український авіалайнер.