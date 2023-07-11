Художник з Італії намалював мурал в окупованому Маріуполі (фото, відео)

Вуличний художник Джорит Чіро Черулло, який підтримує російську пропаганду, приїхав до Маріуполя, щоб намалювати мурал, присвячений "дітям Донбасу".

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Італійський вуличний художник Джорит Чіро Черулло намалював мурал із зображенням дівчинки в окупованому Росією Маріуполі. Про це він повідомив у себе в Instagram.

"Нам кажуть, що вони посилають ракети на мільярди євро, тому що вони добрі і безкорисливі, але діти Донбасу вже 8 років під бомбами, і в цьому випадку ніхто і пальцем не поворухнув", — написав він.

Італійський художник намалював мурал у Маріуполі

Зазначимо, як саме Черулло потрапив на окуповану територію Донецької області України — він не уточнює.

Також в іншому своєму пості він повідомив, що Україна з 2014 року нібито контролюється Сполученими Штатами Америки, а Луганськ і Донецьк нібито 8 років боролися за "самовизначення". Ба більше, Штати також нібито контролюють і Європейський Союз.

"Відсутність військ НАТО на території України не спростовує той факт, що США контролюють політиків-українців", — заявив художник.

Хто такий Джорит Чіро Черулло

Італійський художник-мураліст із Неаполя. Після навчання в науковому ліцеї Галілео Галілея в Неаполі він вступив до Неаполітанської академії витончених мистецтв. Вважає, що Італія повинна вийти з НАТО і відмовитися розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників. Стверджує, що виступає за світ "без партійних прапорів". У 2022-му році, після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, намалював мурал у Неаполі із зображенням російського письменника Федора Достоєвського. В одному оці літератора він зобразив дитину в кольорах прапора так званої "ДНР" і підписав: "Донецьк, Луганськ".

Нагадаємо, що 4 липня біля Маріуполя знайшли мертвою раніше зниклу 12-річну дівчинку. За словами російських журналістів, є дві версії смерті дитини. Обидві пов'язані з військовими ЗС РФ.

Крім того, як повідомила мерія міста, у Маріуполі хтось убиває російських військових. За інформацією міськради, факти смертей окупантів ретельно приховує військове командування ЗС РФ. Росіяни знають, що маріупольці їх не люблять.