Виконував складну фігуру: у Фінляндії на авіашоу впав літак (відео)

Під час виконання складного маневру літак упав у ліс. Пілот повітряного судна загинув на місці.

Related video

Катастрофа літака сталася в місті Коула у південно-східній частині Фінляндії під час авіашоу в аеропороту "Сілланпяя". Пілот не вижив, повідомляє фінський новинний портал Yle з посиланням на місцеву поліцію.

За наявними даними, судно врізалося в ліс недалеко від аеропорту. Від зіткнення з деревом чоловік, який керував судном і виконував складну фігуру, помер на місці.

Показ вищого пілотажу був організований Льотною асоціацією Коувола.

У поліції вже заявили, що почнуть розслідування події на місці події та, за необхідності, нададуть додаткову інформацію про хід розслідування, але не раніше ніж у понеділок, 17 липня. Поки що причини трагедії встановлюють.

Правоохоронці підкреслили, що безпеці глядачів нічого не загрожувало: вони були далеко від місця падіння літака, тому ніхто з присутніх не постраждав.

Рісто Йокінен, відповідальний за захід і колишній голова Льотної асоціації Коуволи, відмовився будь-що коментувати, проте відомо, що одразу після катастрофи літака шоу, за яким спостерігали кілька сотень людей, перервали.

Щорічне авіашоу проводиться в Коуволі вже близько 20 років.

Раніше Фокус писав, що 2018 року під час авіашоу в польському місті Плоцьк у Віслу впав літак.