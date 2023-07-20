"Старий друг": Сі Цзіньпін провів зустріч з ексдержсекретарем США Генрі Кіссінджером (фото)

Колишній високопоставлений дипломат США Кіссінджер вважає, що ні Сполучені Штати, ні Китай не можуть дозволити собі ставитися одне до одного як до супротивника.

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Президент Китаю Сі Цзіньпін 20 липня провів зустріч із колишнім Державним секретарем США Генрі Кіссінджером, повідомляє ВВС.

До Китаю Кіссінджер прибув 17 липня і перебуває з візитом як приватна особа.

Але, як повідомляє видання, з огляду на його величезний статус у Китаї, він може діяти як обхідний канал для американо-китайських переговорів.

Сі зустрівся з Кіссінджером у державному гостьовому будинку Дяоюйтай, дипломатичному комплексі на заході Пекіна.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч із Генрі Кіссінджером Фото: Getty Images

Генрі Кіссінджер перебуває з візитом у Китаї Фото: Getty Images

Генрі Кіссінджер і Сі Цзіньпін Фото: Getty Images

"Я дуже радий вас бачити, сер. Ми ніколи не забуваємо наших старих друзів. І не забудемо ваш історичний внесок у розвиток американсько-китайських відносин і дружби між двома народами", — наголосив китайський лідер.

Зі свого боку, Кіссінджер сказав, що він "друг Китаю", що "ні Сполучені Штати, ні Китай не можуть дозволити собі ставитися один до одного як до супротивника".

"Відносини між США і Китаєм мають життєво важливе значення для миру і процвітання обох країн і всього світу", — заявив Кіссінджер, пообіцявши докласти зусиль для зміцнення взаєморозуміння між двома сторонами.

Як приватна особа Кіссінджер може бути більш відвертим у своїх бесідах із Сі Цзіньпінем та іншими офіційними особами, що дає йому більше свободи дій у викладенні позиції та вимог США.

Далеко не перший візит

Колишній держсекретар, якому виповнилося 100 років, зіграв вирішальну роль у тому, щоб допомогти Китаю вийти з дипломатичної ізоляції в 1970-х роках.

У державному гостьовому будинку Дяоюйтай Кіссінджера приймали під час його першого візиту до Китаю 1971 року. Ця зустріч поклала початок нормалізації американо-китайських відносин. Відтоді Кіссінджер відвідав Китай понад 100 разів.

Нагадаємо, 20 липня заступник міністра економіки України Тарас Качка здійснив офіційний візит до Китаю. Українські чиновники не відвідували КНР з 2019 року. Україна сподівається на розширення експорту сільськогосподарської продукції до Піднебесної.

Раніше ми писали, що Китай може втрутитися і натиснути на Росію, щоб та повернулася до зернової угоди.