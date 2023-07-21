Кожен п'ятий українець у Німеччині знаходить роботу, хоча у багатьох є освіта та навички, — дослідження

У Німеччині відкритих вакансій зараз більше, ніж за весь період з кінця Другої світової. Але українців спочатку відправляють на мовні курси, щоб згодом надати роботу, яка відповідає навичкам.

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Європейські країни намагаються усунути дефіцит робочої сили завдяки українським біженцям, але це не вдається, хоча у багатьох переселенців є необхідна кваліфікація та освіта. Про це повідомляє Reuters.

Приплив мігрантів після масштабного російського вторгнення в лютому 2022 року міг би стати благом для східноєвропейських країн, де спостерігається гостра нестача робочої сили.

Однак через такі складнощі, як відсутність дитячих закладів і небажання визнавати професійні кваліфікації країн, що не входять до ЄС, вакансії залишаються вільними.

Складнощі з підтвердженням кваліфікації

Багатьом біженцям доводиться задовольнятися роботою, нижчою за рівень їхньої кваліфікації та освіти, без довгострокових перспектив кар'єрного зростання.

Світлана Чухил розраховувала пройти ліцензування в Польщі, щоб влаштуватися лікарем-ортопедом і фізіотерапевтом після того, як переїхала з України з двома дітьми. Однак у неї не виявилося якогось важливого документа

"Мене не можна було найняти лікарем або фізіотерапевтом без підтвердження кваліфікації", — пояснила Чухіл в інтерв'ю журналістам.

Після стажування вона влаштувалася на дві роботи, не пов'язані з медициною, і водночас намагалася поєднувати напружений робочий графік із доглядом за доньками.

У Німеччині відкритих вакансій зараз більше, ніж за весь період з кінця Другої світової

За оцінками аналітичного центру Організації економічного співробітництва та розвитку, інтеграція згаданої групи біженців посприяла б розширенню ринку робочої сили в Європі та заповнила б дефіцит співробітників, що, своєю чергою, позначилося б на інфляційних процесах у ЄС.

У Німеччині — найбільшій економіці Європи, яка, за даними ООН, прийняла найбільше біженців з України, — кількість відкритих вакансій досягла найвищого рівня з кінця Другої світової війни.

Біженці в Берліні: мовні курси

Однак менше однієї п'ятої українських переселенців змогли працевлаштуватися: Берлін робить ставку на мовні курси, що згодом має допомогти біженцям знайти постійну роботу, яка відповідає навичкам.

Дослідження аналітичного центру з міграційної політики Minor, показало, що приплив переселенців з України може допомогти Німеччині.

44% біженців хочуть залишитися в Німеччині

Однак, за словами дослідника Ільдіко Паллмана, на практиці все впирається в брак знання місцевої мови.

"Нам терміново потрібне регулювання, яке б давало змогу всім тим, хто втік з України через війну, залишитися тут надовго", — сказав Енцо Вебер, експерт з ринку праці Німецького інституту досліджень зайнятості (IAB).

За його словами, це б усунуло значні перешкоди не тільки для біженців, а й для роботодавців.

За опитуваннями, близько 44% із понад мільйона українських біженців хотіли б залишитися в Німеччині.

Нагадаємо, що останніх українських біженців переселили з круїзного лайнера MS Victoria у Шотландії.

Також повідомлялося, що українські біженці переїхали до США і відкрили ресторан.