Два мішки з кокаїном: в Ірландії на березі знайшли гігантські пакети з наркотиками

Місцева молодь, щойно стало відомо про знайдені пакети з кокаїном, почала прочісувати берег зі смолоскипами. Пізніше вони сказали, що хотіли допомогти поліцейським із пошуками.

Related video

Поліція Ірландії продовжує прочісувати район північного узбережжя країни, де було знайдено два гігантські пакети з кокаїном, які винесло на берег. Правоохоронці заявили, що ці мішки з наркотиками важили майже 60 кг. Про це 22 липня повідомили на британському новинному каналі Sky News.

У матеріалі зазначено, що експертиза ще має встановити вміст пакунків, однак за попередніми даними в них міститься кокаїн загальною орієнтовною вартістю 4 млн євро.

У цій історії не обійшлося без курйозу. За словами місцевих жителів, після того, як стало відомо про знахідку, вони помітили групу молодих людей на півострові Хорн-Хед за межами Данфанагі, які прочісували берег зі смолоскипами в руках.

Потім з'явилася ще одна група, яка вздовж берегової лінії в Кривавому Форленді теж щось шукала. Як з'ясувалося пізніше, вони повідомили правоохоронцям, що хотіли допомогти місцевій поліції з пошуками.

"Детективи звертаються до власників прибережних земель у районі Фанад-Хед, а також до всіх, хто користується узбережжям північного Донегала, з проханням зв'язатися з ними, якщо вони побачать такі пакети або будь-яке інше морське сміття", — повідомили журналісти.

Раніше ми писали, що у Флориді місцеві акули пристрастилися до кокаїну. Вчені провели низку експериментів і з'ясували, що акули, які мешкають у цих краях, мають ніжні почуття до викинутого контрабандистами в океан вантажу.