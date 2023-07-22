70 осіб обварилися окропом у московському ТЦ "Времена года"

Ще 20 осіб залишаються заблокованими на верхніх поверхах торгового центру через прорив труби.

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У Москві щонайменше 70 осіб обварилися окропом через прорив труби. Інцидент стався в ТЦ "Времена года" на Кутузовському проспекті. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Ще 20 відвідувачів заблоковані в приміщенні через кип'яток, що ллється. Заблоковані люди перебувають на третьому поверсі будівлі, а також у цеху та в їдальні. Будівлю знеструмили через загрозу отримати удар струмом.

В адміністрації ТЦ, утім, заявили, що "Времена года" працює у звичайному режимі, на запитання про прорив окропу співрозмовник відповідати відмовився.

Той факт, що трубу прорвало, підтвердило московським ЗМІ джерело в екстрених службах. Але точну кількість постраждалих назвати не змогло.

ТЦ "Времена года"

Але повідомляється, що один із відвідувачів зник. Він був між 2 і 3 ярусами — рятувальники ведуть пошуки.

На відео, яке з'явилося в мережі, видно, що весь перший поверх ТЦ затоплений.

Нагадаємо, шестиповерховий ТЦ "Времена года", площею понад 62 тисячі квадратних метрів на заході Москви відкрито 2007 року.

Раніше цей ТЦ кілька разів закривали через повідомлення про замінування.

А в окупованому Криму пролунало кілька вибухів. Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про детонацію боєприпасів на території військового складу в Красногвардійському районі. У зв'язку з інцидентом було призупинено рух поїздів Кримською залізницею.

В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що вибухи в Криму — це робота ЗСУ.

"Сили оборони України знищили нафтобазу та склади армії РФ у тимчасово окупованому Октябрському (Красногвардійському районі АР Крим)" — йдеться в повідомленні.