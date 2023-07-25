Повторюється щоліта: розлючений морський лев накинувся на натовп туристів у Сан-Дієго (відео)

Попри штрафи, туристи підходять до тварин занадто близько. Місцевий житель Джафет Перес Естрада розповів, що розуміє їхній інтерес, але попередив, що все ж таки потрібно дотримуватися безпечної дистанції.

Related video

На багатолюдному пляжі в південній Каліфорнії морський лев напав на туристів, які підійшли надто близько, хоча їх і попереджали, що слід триматися на відстані. Про це повідомляє The Daily Mail.

Кадри було знято в бухті Ла-Хойя в Сан-Дієго, на них видно, як тварина виповзає з води й прямує в бік переповненого пляжу, де відвідувачі з острахом намагаються сховатися.

Попереджувальні знаки, які розміщені навколо бухти, закликають відвідувачів не наближатися до тварин надто близько. Для тих, хто не дотримується правил, діють штрафи.

Місцевий житель Джафет Перес Естрада розповів, що тварини нападають і кусають туристів щоліта.

Морські леви нерідко нападають на тутешніх туристів, які наближаються до них надмірно близько.

"Місцеве населення дратують цікаві туристи, тому що ми любимо і поважаємо дику природу", — пояснив він, додавши, що, хоча він і розуміє їхній захват, але все ж потрібно дотримуватися дистанції.

Місцеві жителі втомилися від туристів

Так, на початку липня морський лев, можливо, отруївшись червоними водоростями, накинувся на 14-річного хлопчика.

Під час нещодавнього випадку відвідувачі помітили, що морський лев вийшов із води і продовжив рух у бік пляжу, і присутні глядачі кинулися навтьоки.

Тварина пройшла поруч зі ще одним своїм родичем, і згодом туристам довелося рятуватися вже від двох левів.

За словами журналістів, під час нещодавнього випадку одразу кілька людей підійшли на небезпечну відстань до левів.

Дехто спробував видертися по скелях і зазирнути в печеру, де відпочивають морські леви та їхні дитинчата

Нагадаємо, що австралійський дайвер Кейрон Бенсон врятувався від акули. Він вистрілив морському хижакові в око з підводної рушниці, після чого "обійняв" за хвіст, намагаючись знерухомити і не підпустити до човна, де перебували дружина і дитина.

Також повідомлялося, що в Малайзії рибалки провели в морі чотири дні, дрейфуючи на ящиках для льоду.