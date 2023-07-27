"Немає грошей": у ЄС не знають, як знизити вартість поставок зерна з України, — ЗМІ

За даними журналістів, потрібні кошти можуть бути отримані тільки після перегляду бюджету, на що піде кілька місяців. І це напередодні осіннього врожаю кукурудзи.

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На поточний момент у Європейської комісії немає коштів у бюджеті та чіткого способу забезпечити фінансування транспортних витрат, з якими зіткнуться експортери зерна після завершення зернової ініціативи в Чорному морі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Україні — одному з найбільших світових експортерів зерна — тепер доведеться майже повністю покладатися на дорогі сухопутні маршрути через країни ЄС, а постачання через найдешевший з альтернативних шляхів (річка Дунай), найімовірніше, буде неможливо збільшити після недавніх обстрілів.

Вартість постачання через так звані шляхи солідарності зросте до $30-40 за тонну.

"Ми поки що не знайшли рішення для фінансування транспортування зерна. Люди ламають над цим голову з минулого року", — сказало джерело, знайоме з обговореннями в Єврокомісії, додавши, що в цьому напрямі докладається безліч зусиль.

У листі, який Міністерство сільського господарства України надіслало керівнику торгівлі ЄС Валдісу Домбровскісу, йшлося, зокрема, про те, щоб розширити обсяги зерна, яке постачають, на 1-1,5 тонни на місяць через "зелені коридори": Адріатичне море, країни Балтії, Німеччину та Нідерланди.

Джерела в дипломатичних колах, на які посилаються журналісти, повідомили, що зараз грошей дуже мало. Потрібні кошти можуть бути отримані тільки після перегляду бюджету, на узгодження якого може піти ще кілька місяців. І це при тому, що осінній урожай кукурудзи вже скоро.

Представник комісії підтвердив отримання листа і сказав, що "наразі ми розглядаємо такі запити та відповімо в установленому порядку".

Нагадаємо, що представники країн Африки наполягають на відновленні зернової ініціативи, а не "безплатного" зерна від Путіна. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва заявив, що в його країні немає дефіциту зерна, а голова Кремля просто намагається додати до того, чого і так в достатку.

Також повідомлялося, що Путін запропонував російське зерно як заміну українському на світовому ринку.