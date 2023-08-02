Немає згоди: у МЗС Польщі заявили про "не найкращі" стосунки з українською владою

За словами заступника міністра Яблоньського, існує безліч питань, у яких Варшава і Київ не досягли єдиної думки. Однак Польща залишається "поблажливою", враховуючи, що Україну продовжують атакувати росіяни.

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У Польщі було заявлено про незадовільний характер відносин з Україною останнім часом, спричинений висловлюваннями представників української влади. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблоньський в ефірі RMF FM.

Згідно з його заявою, існує безліч питань, у яких Польща та Україна не досягли єдиної думки.

Крім того, представник МЗС Польщі також згадав про майбутню зустріч із представником українського посольства.

"Розмова буде дуже відвертою. Вона буде дуже конкретною, як і завжди. Ми передамо наші оцінки того, який сьогодні вигляд має стан наших відносин, який, на жаль, у зв'язку із заявами деяких представників української влади останнім часом, не найкращий. Ніхто цього не приховує", — сказав Яблоньський.

Він висловив думку, що представники України проявили деяку емоційність, проте Польща залишається поблажливою, враховуючи, що Україну продовжують атакувати окупанти. Заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі також наголосив, що Україна також повинна уникати нападу на своїх союзників.

"Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це відповідає польським національним інтересам. Так було і так буде завжди", — додав заступник глави МЗС Польщі.

Нагадаємо, що до Міністерства закордонних справ України викликали посла Польщі після різких висловлювань міністра Канцелярії президента Марціна Пшидача. Під час зустрічі посол Польщі наголосив, що заяви Пшидача про нібито невдячність українців за допомогу, яку їм надають західні партнери, є неприйнятними і не відповідають дійсності.

1 серпня керівник Офісу міжнародної політики президента Республіки Польща Марцін Пшидач в інтерв'ю польським ЗМІ заявив, що Варшава надала Києву велику підтримку, і у відповідь "варто було б почати цінувати" це. Висловлювання прозвучали на тлі конфлікту з блокуванням експорту українського зерна через Польщу.