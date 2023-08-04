У Латвії тисячі росіян отримають листи з проханням залишити країну

Росіяни, які отримають такі повідомлення, протягом трьох місяців втрать право на перебування на території балтійської держави.

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Управління в справах громадянства та міграції Латвії відправить росіянам, які проживають на території країни, листи з проханням залишити межі держави. У вересні такі повідомлення отримають шість тисяч осіб. Про це заявила Інгмарс Лідака, голова Комісії Сейму з питань громадянства, міграції та згуртування товариства, інформує Delfi.

Такі заходи стосуються тих, хто навіть не намагався пройти перевірку на набуття статусу постійного мешканця Європейського Союзу. Вони не склали відповідний іспит і не отримували тимчасовий дозвіл на проживання.

Росіяни, які отримають такі листи, протягом трьох місяців втрать право на перебування в Латвії. За порушення передбачена адміністративна відповідальність — штраф. Це не стосується тих росіян, які все ж отримали будь-який інший дозвіл на своє перебування в Латвії, наприклад, візу.

Заступник держсекретаря МВС Вілніс Вітоліньш розповів, що в разі, якщо в людини немає прав перебувати в країні, то потрібно виїжджати в країну, де в неї є право на перебування. На його думку, часу для того, щоб залишити межі країни достатньо.

"Час для виїзду — три місяці", — повідомив він.

Якщо людина й надалі перебуває в Латвії незаконно, то може настати момент, коли представники державних структур про це дізнаються. Правоохоронці нагадають про те, що потрібно виїжджати. Кримінальна відповідальність наразі не передбачена, але може бути адміністративна, тож людину можуть оштрафувати.

Нагадаємо, 4 серпня в Центрі національного спротиву повідомили, що окупанти вигадали, як заманювати росіян на окуповані території України. Для росіян на тимчасово окупованих територіях України діє дешева іпотечна програма. Окупаційна влада намагається змінити демографічний склад населення.