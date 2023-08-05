"Поводилися як з вбицями": Пекін звинуватив Москву в жорстокому поводженні з китайськими громадянами
П'ятьох громадян Китаю затримали на прикордонному переході в Астрахані й допитували чотири години. Їм анулювали туристичні візи й відмовили у в'їзді, китайське посольство просить МЗС РФ і ФСБ порозумітися.
Посольство Китаю звинуватило владу Росії в жорстокому поводженні з китайськими громадянами на кордоні. Про це пише агентство Bloomberg після аналізу повідомлень у китайській соцмережі WeChat.
П'ятьох громадян Китаю неодноразово допитували протягом чотирьох годин на контрольно-пропускному пункті, коли вони намагалися перетнути кордон РФ і Казахстану 29 липня. Китайцям анулювали туристичні візи й відмовили у в'їзді.
Посольство просило порозумітися МЗС Росії, ФСБ і Федеральну прикордонну службу РФ. Інцидент суперечить китайсько-російській дружбі, заявили дипломати.
Газета South China Morning Post пише, що впливовий китайський блогер Джин Веньсінь опублікував відео на Douyin, китайській версії TikTok, з протиправними діями прикордонників на КПП біля південного російського міста Астрахань.
"Зі мною і чотирма друзями російські чиновники поводилися як зі злочинцями. Вони тричі перевіряли наш багаж. Група планувала відвідати Азербайджан, Грузію і Туреччину", — зазначив блогер.
Китайські громадяни змушені були повернутися в Казахстан. Передбачається, що вони все ще перебувають у цій країні, але планували переправитися на поромі через Каспійське море в Азербайджан. Російська сторона зазначила, що цей випадок є поодиноким
Нагадаємо, що Пекін збирається відправити делегацію до Саудівської Аравії для обговорення мирного плану з припинення війни в Україні.
В Офісі президента України заявили, що в Саудівській Аравії закладаються основи нової глобальної політичної архітектури.