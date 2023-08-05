Подали петицію: понад 80 шахісток з усього світу скаржаться на домагання з боку гравців

Шахістки подали петицію проти сексизму і зажадали від усіх гравців-жінок засудити домагання і насильство, якого вони зазнали.

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Понад 80 шахісток з усього світу скаржаться на поведінку колег-чоловіків і розповідають про випадки сексуального насильства з боку тренерів, суддів і менеджерів. Спортсменки підписали петицію проти сексизму і вимагають змін.

"Ми, жінки-шахістки, жінки-тренерки, жінки-судді та жінки-менеджери, стикалися із сексистською поведінкою або сексуальним насильством з боку шахістів, тренерів, суддів або менеджерів", — ідеться у відкритому листі.

Ідея виступити з петицією належить 14 шахісткам із Франції. Вони опублікували відкритий лист у соцмережах 3 серпня. Пізніше до них приєдналися спортсменки з інших країн. Серед них американська шахістка Дженніфер Шахаде, яка на початку 2023 року звинуватила в сексуальних домаганнях гросмейстера з Коста-Рики Алехандро Раміреса.

"Ми переконані, що домагання і сексистська поведінка досі є однією з основних причин, через які жінки та молоді дівчата, особливо в підлітковому віці, перестають грати в шахи", — заявляють шахістки в петиції.

Спортсменки закликають усіх гравців-жінок засудити насильство, якого вони зазнали.

"Усім, хто зазнав сексистського або сексуального насильства, ми хочемо сказати: ви не самотні. Ми вам віримо. Ми будемо поруч", — пишуть шахістки.

У коментарі шаховому порталу Chess.com одна зі спортсменок, які підписали петицію, зазначила, що їй набридло чути постійні історії про домагання та образи.

"Усе, починаючи від дурних коментарів про те, що жінки погано грають у шахи, і закінчуючи коментарями щодо мого одягу під час гри в прямому ефірі з камерами", — сказала Матильда Шуазі.

Як повідомляє французьке видання LeMonde, Французька шахова федерація надала жінкам "повну підтримку".

Фокус писав у липні, що українському гросмейстеру Василю Іванчуку дозволили представити країну на Кубку світу з шахів в Азербайджані. Проблеми з дозволом були пов'язані з тим, що в чемпіонаті бере участь росіянин.