Найстаріший лікар-практик у світі назвав три правила для збереження гостроти розуму

Ці щоденні правила допомагають Говарду Такеру залишатися при здоровому глузді та твердій пам'яті й навіть лікувати пацієнтів.

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101-річний доктор Говард Такер зі штату Огайо пропрацював неврологом понад 70 років і у своєму віці все ще продовжує приймати пацієнтів, відкладаючи вихід на пенсію. Чоловік навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстаріший лікар-практик у світі, пише Daily Mail.

Ба більше, містер Такер кинув виклик усім віковим стереотипам, коли в 60 років вирішив вступити на юридичний факультет тільки для того, щоб через сім років скласти іспит адвоката штату Огайо.

За роки роботи чоловік виробив правила, які допомагають зберігати гостроту розуму і когнітивні функції.

Головне — чимось зайняти свій мозок, щоб він не "простоював".

Крім того, у Такера — здорове соціальне життя. Він і його дружина Сара, 89-річний психіатр-практик, часто ходять обідати з сусідами і друзями.

Довголіття — подарунок Говарду від предків, проте вирішальне значення має його спосіб життя, вважають експерти. Багато людей знаходять мету і сенс у своїй роботі, і вихід на пенсію може поставити під загрозу це. Ось чому доктор Такер досі приймає пацієнтів щодня з 9 до 18 години.

"Моя робота вимагає, щоб я розглянув низку медичних питань і продумував проблеми. Я завжди в курсі останніх досягнень у галузі неврології, тому мій мозок зайнятий", — пояснив він.

Такер не відпочивав навіть тоді, коли вирувала пандемія коронавірусу. Попри те, що він був у групі найвищого ризику летального результату хвороби, він допомагав пацієнтам.

"Мені справді подобається те, що я роблю, тому піти в лікарню, щоб лікувати своїх пацієнтів, було нескладно. Як лікар я зобов'язаний піклуватися про своїх пацієнтів. Очевидно, я вжив необхідних запобіжних заходів, щоб залишатися в безпеці та захистити себе, але я все одно пішов на роботу, як і в будь-який інший день", — пояснив американець.

Праця надає його життю сенс, і, як показують дослідження, така цілеспрямованість однаково відчувається в так званих блакитних зонах, п'яти регіонах світу, де люди регулярно доживають до 100 років.

У дослідженні 2019 року, опублікованому в Журналі Американської медичної асоціації, дослідники спостерігали за приблизно 7000 дорослих, старших за 50 років, і опитали їх, використовуючи анкету, щоб оцінити мету їхнього життя. Вчені присвоїли бали життєвим цілям на основі відповідей учасників і повторили їх через п'ять років. Вони дійшли висновку, що учасники з найнижчими показниками життєвих цілей удвічі частіше вмирали, ніж учасники з найвищими показниками.

За словами експерта з проблем старіння з Медичного коледжу Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Діліпа Джесте, пенсійний вік насправді є важливим фактором для багатьох людей, особливо для чоловіків.

"Робота визначає мету життя, і коли ви виходите на пенсію або коли вас змушують піти на пенсію, мета просто зникає", — зазначив він.

Соціальність також має вирішальне значення для підтримки здорового способу життя і старіння. Люди з міцними соціальними зв'язками, як правило, живуть довше і здоровіше. У них також на 50% більше шансів на виживання, ніж у тих, у кого ці зв'язки слабші.

"На жаль, у моєму віці багато хто з моїх найближчих друзів, членів сім'ї та колег помер. Але мені пощастило, що моя робота дала мені змогу налагодити стосунки з молодшими колегами. Принаймні двічі на тиждень ми їмо з моєю донькою та її чоловіком, а також з моїм сином і його дружиною. Нам також подобається відвідувати нові ресторани з друзями та колегами", — ділиться лікарка.

Ще один момент, який робить життя літнього лікаря цікавим, — активне читання. Він не обмежується лише академічними статтями та клінічними дослідженнями. Такер полюбляє детективні романи та біографії.

"Занурення в хорошу книжку, художню чи науково-популярну, вимагає від вашого мозку опрацювання великої кількості нової інформації. Я вважаю, що це ключ до збереження гостроти розуму", — сказав він.

Говард не збирається йти на пенсію.

"Я вважаю, що вихід на пенсію — ворог довголіття. Навіть у молоді роки я жодного разу не думав про вихід на пенсію", — підсумував він.

Раніше Фокус писав, що 102-річна Пеггі Конзак зі штату Орегон, США, яка працює інструктором з плавання, назвала можливу причину свого довголіття.