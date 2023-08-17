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Моторошне відкриття: жінка випадково викрила незнайомця, що жив під її будинком (відео)

поліція, США, чоловік під будинком, незнайомець під будинком
Фото: Mirror | Згодом жінка виявила у тому ж місці кошеня

Американку лякав дивний шум, і вона вирішила знайти причину. Виявилось, під дошками підлоги місяцями спав чоловік.

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Мешканка Каліфорнії Ешлі Гуардіно виявила незнайомого чоловіка, який місяцями таємно жив під її будинком. Деталями історії 17 серпня поділились у Mirror.

Жінку лякав дивний шум, і вона вирішила провести власне "розслідування". Американка підозрювала, що хтось може шуміти на її даху. Однак результати пошуків шокували не лише сами Гуардіно, а й мільйони користувачів у соцмережах.

Стоячи біля вхідних дверей та визираючи назовні, вона помітила рух трави та руку. Кінцівка вилізла з отвору під будинком та почала обмацувати все довкола.

"Чоловік живе тут місяцями. Живе під будинком", — сказала нажахана жінка.

@ashlyguardino

♬ original sound - Ashlyguardino

Гуардіно викликала з приводу проникнення незнайомця у свою домівку поліцію. На оприлюднених кадрах видно, як правоохоронці зі зброєю вмовляють чоловіка вилізти з-під будинку. Коли зловмисник залишив своє укриття, його арештували.

Зі слів постраждалої, її таємний співмешканець був "під кайфом".

Пізніше американка почула у тому ж місці під будинком нявкання. Їй вдалося дістати з пастки кошеня, не знімаючи дошки підлоги. Тепер чотирилапий проживатиме з Гуардіно не як порушник чужого простору, а як повноцінний член родини.

@ashlyguardino Landlords came 🥴 no guys under the house but we found this little #update #onlyinlakeelsinore #fypシ #kitten ♬ original sound - Ashlyguardino

Нагадаємо, неназвана жінка розповіла, що вирішила розлучитись з чоловіком на наступний день після весілля. Це сталося через порушення обранцем одного правила, пов’язаного зі святковим тортом.

У США чоловіка звинувачують у розкраданні 1,5 мільйона доларів. До правоохоронців звернулись його клієнти, яким Джеймс Статен мав побудувати відкриті басейни.