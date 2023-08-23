В Індії обвалився залізничний міст: є загиблі (фото, відео)

За даними журналістів, причина обвалення моста поки що не зрозуміла. Залізничне управління штату почало розслідування інциденту.

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На північному сході Індії сталося руйнування залізничного мосту. Унаслідок цього загинули щонайменше 17 людей, а також значна кількість вважається зниклими безвісти після катастрофи. Про це повідомляє ВВС.

Подія сталася неподалік від населеного пункту Сайранг у штаті Мізорам. На момент обвалення частини мосту на будівництві перебувало приблизно 40 робітників.

Поки що причина обвалення моста залишається незрозумілою. Місцеве управління залізниць почало проведення розслідування цього інциденту.

В Індії обвалився залізничний міст

"Постраждалим надається вся можлива допомога", — ідеться в заяві офісу прем'єр-міністра Нарендри Моді.

У джерелі йдеться, що уряд виплатить приблизно 200 тис. рупій ($2,400 — Ред.) найближчим родичам загиблих.

Багато жителів місцевої громади також беруть активну участь у рятувальних операціях.

Нагадаємо, що 12 серпня близько 07:00 у напрямку до Відня на автошляху між виїздами Гавайншталь-Мітте та Хохляйтен сталася смертельна ДТП за участю українців. Українському посольству передали інформацію про трагедію з українцями одразу, як було встановлено громадянство жертв.