Російський підручник історії викликав скандал в Угорщині: посол РФ відреагував (фото)

Журналісти отримали доступ до чернетки російського підручника, в якому стверджується, що причиною повстання проти прорадянського режиму Угорської народної республіки 1956 року стали "дії західних спецслужб", а самих учасників повстання названо "радикалами".

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Чернетка нового підручника історії, написаного для школярів Російської Федерації, спровокувала скандал в Угорщині. Про це повідомив редактор російського видання "Медуза" Олексій Ковальов у своєму Telegram-каналі 4 вересня.

Журналіст повідомив, що поділився з угорськими колегами злитою чернеткою підручника, написаної помічником президента Росії Володимиром Мединським і російським дипломатом та істориком Анатолієм Торкуновим.

Як зазначає Ковальов, уривок про повстання 1956 року проти прорадянського режиму Угорської народної республіки, придушеного радянськими військами, викликав скандал в Угорщині.

Автори підручника стверджують, що каталізатором "угорської кризи" нібито стали дії західних спецслужб і підтримуваної ними внутрішньої опозиції.

"Повсталі радикали, серед яких було чимало колишніх бійців збройних формувань ще фашистської Угорщини, "відзначилися" під час повстання не лише вандалізмом проти радянських пам'яток і символів, а й численними вбивствами представників Угорської партії трудящих, працівників органів правопорядку та членів їхніх родин", — ідеться в одному з розділів підручника.

Одна зі сторінок підручника авторства Мединського і Торкунова Фото: SOTA

Як відреагували в Угорщині

Держсекретар із питань двосторонніх відносин у МЗС Угорщини Тамаш Менцер у коментарі порталу Origo відкинув заяву авторів підручника про те, що події 1956 року нібито були "фашистським повстанням".

"У 1956 році угорський народ повстав проти комуністичної диктатури, це ясний, недвозначний факт, а не предмет суперечок", — сказав Тамаш Менцер.

Зі свого боку представник угорської опозиційної партії "Рух Моментум" Мартон Томпош запросив співробітників російського посольства до будапештського музею "Дім терору", який присвячений періодам тоталітарної історії Угорщини.

Що кажуть у російському посольстві

Посол Російської Федерації в Угорщині Євген Станіславов заявив, що критика змісту підручника ґрунтується на публікації угорського ЗМІ, яке як джерело використовує портал Meduza, визнаний у РФ іноземним агентом. Дипломат стверджує, що Meduza "спеціалізується на підготовці та поширенні антиросійських фейків".

У заяві Станіславова йдеться про те, що до рук журналістів нібито потрапив тільки один із варіантів майбутнього підручника. За його словами, всього чернеток було "штук десять". Посол також стверджує, що в жодній із відомих йому версій повстання 1956 року не названо "фашистським".

"Усе це нагадало нам дитячу гру в "зіпсований телефон", коли по ланцюжку якесь слово або фраза передається "на вушко" сусідові, а на виході виходить зовсім не те, що було сказано спочатку", — сказав російський посол.

Насамкінець дипломат прокоментував запрошення Мартона Томпоша до "Будинку терору".

"Представлена в цьому музеї експозиція добре нам відома і, як нам видається, навряд чи може слугувати предметом для такого роду недоречного "гумору", — заявив Євген Станіславов.

Нагадаємо, що в оновлених російських підручниках також є розділ про вторгнення Росії в Україну, яке названо там "Спеціальною військовою операцією". У цьому розділі йдеться про те, що метою так званої "СВО" є нібито "захист Донбасу та попереджувальне забезпечення безпеки Росії".