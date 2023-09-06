"Режим Лукашенка відмовив білорусам у консульській допомозі": за паспортом доведеться їхати додому

Білоруський лідер Олександр Лукашенко змушує своїх співгромадян за кордоном повертатися на батьківщину, щоб упорядкувати документи або переоформити майно.

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Президент РБ Олександр Лукашенко заборонив консульським представництвам видавати нові та продовжувати старі паспорти громадянам Білорусі на території інших держав. Указом "Про порядок видачі документів і вчинення дій", підписаним білоруським президентом 4 вересня і опублікованим на його сайті, тепер для отримання нового паспорта, а також продовження або обміну старого документа, потрібно звернутися у відділення МВС за місцем останньої реєстрації на території Білорусі. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська попередила співгромадян, що повернення на батьківщину може бути небезпечним.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Указом також запроваджуються нові правила щодо вчинення майнових угод. Тепер, щоб оформити у нотаріуса угоду з майном, обом сторонам потрібно буде бути присутніми особисто або надати довіреність, оформлену на території Білорусі.

"Сьогодні режим Лукашенка відмовив білорусам у консульській допомозі. Тим самим держава самоусунулася зі ще однієї сфери життя, де має дбати про громадян", — заявила Світлана Тихановська у своєму телеграм-каналі.

Світлана Тихановська про указ "Про порядок видачі документів та вчинення дій" Фото: Telegram / Светлана Тихановская

Тихановська додала, що демократичні опозиційні сили готові розв'язати проблему, що виникла з паспортами, і запустити видавання "нових паспортів Білорусі", які допоможуть вирішити питання легалізації.

"Уже цього місяця ми проведемо консультації з Єврокомісією, а також я порушу це питання перед Європарламентом і під час Генасамблеї ООН", — пообіцяла лідерка опозиції.

Опозиція представила новий білоруський паспорт минулого місяця на конференції "Нова Білорусь", яка відбулася у Варшаві. Документ призначений для білорусів, які не можуть повернутися на батьківщину для обміну паспорта.

Раніше ми писали, що "за образу Лукашенка" білоруса засудили до безстрокового психіатричного лікування.

Нагадаємо, що російська Держдума в травні посилила правила виїзду громадян за кордон.