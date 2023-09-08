Медичний журнал відкликає дослідження 2022 року щодо небезпеки вейпів - ЗМІ

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Всесвітній журнал онкології нещодавно відкликав резонансну статтю від лютого 2022 року "Поширеність раку серед користувачів електронних сигарет: ретроспектива. Перехресне дослідження NHANES".

"Після публікації цього дослідження, виникло занепокоєння щодо методології, обробки вихідних даних (включно зі статистичним аналізом) та достовірності висновків", – пояснили в редакції. "Оскільки автори не надали обґрунтованих пояснень і доказів, статтю було відкликано на вимогу головного редактора", – повідомляє американський щомісячний журнал "Reason".

У відкликаному дослідженні терапевт університету Іллінойсу Ануша Чідхарла та її 12 співавторів проаналізували дані Національного огляду здоров’я та харчування. Вибірка налічувала понад 154 тисячі респондентів, опитаних з 2015 по 2018 рік.

5% повідомили, що коли-небудь користувалися електронними сигаретами, 31,4 % сказали, що є курцями електронних сигарет, а 63,6% відповіли, що взагалі не курять вейпи і ніколи ними не користувалися. В опитуванні також з’ясовували, чи коли-небудь учасникам діагностували рак?

Перші дві категорії респондентів автори статті об’єднали в "користувачів електронних сигарет". Це підвищило статистику ракових захворювання в контрольній групі, що "було недоречно", – коментує в електронному листі Бред Роду професор медицини з Університету Луїсвілля.

Вони не брали до уваги, чи респонденти мали сталу історію куріння? Дослідникам не вдалося відповісти на питання: діагнози були поставлені до чи після того, як люди почали курити електронні сигарети. А це є мінімальною вимогою для висновку про причинно-наслідковий зв’язок. У 2020 році та сама проблема призвела до відкликання статті в журналі Американської кардіологічної асоціації , яка припускала зв’язок між вейпінгом та серцевими нападами.

Водночас автори відзначають, що "електронні сигарети використовувалися більшістю хворих на рак, щоб кинути палити традиційні сигарети". Що свідчить про те, що їхні діагнози зазвичай передували (!!!) використанню електронних сигарет.

Якщо ігнорувати явні методологічні недоліки, результати дослідження показали, що серед користувачів електронних сигарет поширеність раку становила – 2,3%, серед курців традиційних сигарет – 16,8%. Серед тих, хто не палить, хворіли на рак – 9,5%.

Але після регресійного аналізу (демографічні змінні, аналіз супутніх захворювань, досвід вживання наркотиків) автори статті роблять висновок, що ризик захворіти для користувачів електронних сигарет був приблизно таким же, як і для традиційних курців (приблизно вдвічі більший ніж для некурців). Водночас самі ж автори відзначають, що "випаровування нікотину з електронних сигарет містить нижчу концентрацію канцерогенів, ніж від тютюнового диму: канцерогенна сила аерозолю електронних сигарет на 99% нижча, ніж канцерогенна сила сигаретного диму".

Паралельно дослідники намагалися порівнювати два абсолютно різні явища: поширеність раку серед користувачів електронних сигарет і курців проти поширеності використання електронних сигарет і куріння серед людей з діагнозом рак.

"Я зробив серйозну спробу, – каже Бред Роду, – але я не можу зрозуміти, як автори перейшли від поширеності раку серед користувачів електронних сигарет до поширеності електронних сигарет серед учасників, хворих на рак". Здається, ні рецензенти, ні редактори журналу не помітили цієї невідповідності до публікації.

Журналісти "Reason" засумнівалися, що рецензенти взагалі прочитали та проаналізували матеріал перед публікацією. На їхню думку, процес експертної оцінки був упередженим проти вейпінгу: так склалося, що перевага віддається статтям, що підкреслюють його потенційну небезпеку, навіть попри слабкість наукових досліджень, що лежать в основі. Бред Роду, який вивчає зменшення шкоди від тютюну упродовж десятиліть, обурюється: "Як воно взагалі могло пройти експертну оцінку?"

Чідхарла та її колеги кажуть, що "збільшення використання електронних сигарет через їхнє широке просування як безпечніших альтернатив традиційному курінню" є "загрозою та ризиком для здоров’я". Але водночас дослідники описують електронні сигарети як "перспективний інструмент зменшення шкоди від куріння".

Чідхарла стурбована тим, що продукти для вейпінгу "зазвичай продаються як безпечна альтернатива", коли "довгостроковий ефект електронних сигарет ще не відомий". Паралельно автори дослідження визнають, що "вейпінг, навіть якщо може становити певні довгострокові ризики, менш небезпечний, ніж куріння".

Браян Кінг, директор Центру тютюнових виробів Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів, сказав Associated Press у вересні: "Ми знаємо, що електронні сигарети як загальний клас мають значно менший ризик, ніж горючі тютюнові вироби". "Але "хибні уявлення" відлякують курців традиційних сигарет від переходу на вейпінг, вони є значною перешкодою для зменшення захворювань і смертності, пов’язаних з курінням. Непродумані, погано аргументовані дослідження, схожі на це, посилюють цю проблему", – резюмують журналісти американського щомісячного журналу "Reason".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.