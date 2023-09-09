Китай був проти: "Велика двадцятка" не засудила Росію за вторгнення в Україну, — FT

За даними журналістів, декларація G20 передбачає, що за війну в Україні рівною мірою відповідальні обидві сторони конфлікту. Водночас компромісне рішення може дозволити перезапустити зернову угоду і відновити експорт українського зерна.

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Лідери G20 не засудили російське вторгнення в Україну у спільній декларації за підсумками 18-го Саміту "Двадцятки" через те, що представники Китаю та Росії були проти критики війни в Україні. Це вказує на брак глобального консенсусу щодо підтримки Києва, повідомляє The Financial Times.

У тексті декларації згадується про "війну в Україні", проти чого виступили країни, що підтримують Київ, наприклад, США і країни НАТО, оскільки таке формулювання передбачає, що відповідальність за розв'язану війну рівною мірою лежить на обох сторонах конфлікту.

Така декларація вказує на те, що країнам Заходу так і не вдалося переконати країни, що розвиваються, засудити Москву і підтримати Київ.

Для порівняння, у минулій декларації G20 після саміту в Індонезії йшлося про "агресію Російської Федерації проти України". За словами західних дипломатів, через протест з боку Китаю Індія як сторона, що приймає міжнародний форум, запропонувала компромісне рішення.

"Сьогодні це питання, що дуже поляризує, з цього приводу існує безліч точок зору", — сказав індійський дипломат С Джайшанкар, додавши, що, на його думку, було б правильно записати те, що обговорювали в конференц-залах.

Декларація G20: що сказали в Україні

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко прокоментував декларацію саміту словами про те, що "Групі двадцяти" нема чим пишатися", а безпосередня участь України дала б змогу іншим краще зрозуміти поточний стан речей.

"Ми звернули увагу на страждання людей та інші супутні наслідки війни в Україні, що стосуються глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюжка постачання, макрофінансової стабільності, інфляції та розвитку, — ідеться в декларації. — Були різні погляди й оцінки ситуації".

Укладачі документа закликали до "справедливого і тривалого миру в Україні", але все ж у тексті немає явного зв'язку цієї вимоги з територіальною цілісністю України, на чому наполягали представники Заходу. Були відсутні й слова про те, що "більшість членів рішуче засуджують війну", про що згадувалося в декларації 2022 року.

Декларація G20: коментар Вашингтона

Дехто із західних дипломатів висловився в тому дусі, що компромісне рішення було необхідним і дало змогу сторонам знайти спільні точки дотику з інших питань, зокрема пообіцяли перезапустити зернову угоду і знову експортувати українське зерно через Чорне море. За словами дипломата, інакше жодної декларації після саміту G20 могло б не бути взагалі, а таким чином "платформа й організація залишається життєздатною".

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що в частині війни в Україні в декларації все ж проглядається певна послідовність: підтримують той принцип, що країни не можуть застосовувати силу для територіальних приєднань, що застосування ядерної зброї є неприпустимим.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін не приїхав на саміт G20, а замість себе відправив на форум країн, що розвиваються, прем'єра Цинь Гана, що деякі аналітики вважають зневагою.

Також повідомлялося, що Путін в одному з недавніх виступів був як ніколи близький до того, щоб назвати війну в Україні війною.