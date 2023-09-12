Остання спроба Ватикану: кардинал Маттео Дзуппі вирушив до Пекіна для перемовин по Україні

Посланець Папи Римського 12 вересня відвідає Китай, де він зустрінеться з прем'єр-міністром КНР Лі Цяном. Тема зустрічі — "мирні переговори" про Україну.

Related video

У рамках своєї дипломатичної місії папський посланець кардинал Маттео Дзуппі матиме перемовини з найвищими інституційними лідерами Китаю задля єдиної мети, як пише італійська газета La Repubblica, — сприяти припиненню війни в Україні. За інформацією видання, це останній етап місії кардинала і перед нею ватиканська дипломатія начебто консультувалася зі США, НАТО та Італією.

"Миротворча місія" Ватикану — що відомо

Посланець Папи Франциска вже відвідав Київ і Москву в червні, а у липні вирушив до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Крім того, 4 липня Маттео Дзуппі заявив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей. Для цього він під час відвідин Києва зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а омбудсмен Дмитро Лубінець розповів йому про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ. Пізніше Дзуппі зустрівся у Москві із дитячою омбудсменкою РФ Марією Львовою-Бєловою, яка має ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду саме за незаконну депортацію українських дітей.

Важливо

"Абсолютно очевидно": Папа Римський займає проросійську позицію, — ОП (відео)

Нагадаємо й про явно проросійську позицію Папи Римського Франциска, який назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії". У МЗС України дорікнули, що Папа Франциск просуває наративи про "великодержавність РФ", а радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що заяви Папи призвели до обнулення репутації Святого Престолу. І хоча у Папському представництві намагалися нівелювати заяви Папи Франциска, у МЗС України заявили, що понтифік поширює російські великодержавні ідеї, тож у жодному разі він не може бути посередником у врегулюванні війни між Україною і Росією.