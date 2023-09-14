Ще на півроку: Португалія продовжує тимчасовий захист для українських біженців

Уряд діятиме згідно з рішенням Європейської комісії, яка, своєю чергою, вирішила продовжити тимчасовий захист для переміщених осіб з України до березня 2024 року.

Related video

Уряд Португалії "дуже скоро" ще на півроку продовжить тимчасовий захист для українських біженців. Про це 14 вересня заявили в офісі заступника прем'єра з парламентських питань, передає Portugal Resident.

В Офісі міністра Ани Катаріни Мендеш підтвердили, що уряд діятиме згідно з рішенням Європейської комісії, яка продовжує тимчасовий захист для переміщених осіб з України до березня 2024 року.

Представники Єврокомісії 14 вересня заявили, що продовжать тимчасовий захист для українських переселенців і забезпечать підтримку настільки довго, наскільки це знадобиться.

Багато українських біженців, своєю чергою, з Польщі переїжджають до сусідньої Німеччини. Згідно з новим дослідженням, яке провів Центр східноєвропейських досліджень Університету Варшави та рекрутингова агенція EWL, із серпня 2022 року кількість українських біженців у Польщі скоротилася на 350 000. У той час, як у Німеччині українців стало на 410 000 більше.

Нагадаємо, що українським біженцям надали можливість постійного проживання в Новій Зеландії. Скасували вимоги складати обов'язковий тест з англійської мови або брати з собою певну суму грошей. Ба більше, для імміграції в Нову Зеландію з України тепер не потрібен "спонсор", який надає житло.

Також повідомлялося, що в мерії нідерландських міст почали депортувати близько 3000 біженців, які переїхали з України до Нідерландів. Влада вважає, що біженці, які переїхали в країну після початку повномасштабного вторгнення, нібито експлуатують систему тимчасового захисту. За добровільний від'їзд пропонують 5 тисяч євро.

Лотте ван Дейпен, адвокат з питань імміграції, не вважає такий підхід послідовним і називає рішення влади "рецептом хаосу".