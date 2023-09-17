60-річний чоловік намагався вкрасти малюка, але того врятував 7-річний брат: викрадачеві дали термін

Зловмисник спробував поговорити з маленькою дитиною в магазині, а потім взяв її на руки і пішов геть. Хлопчика врятував семирічний старший брат.

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У Великій Британії 60-річного чоловіка засудили до трьох років і двох місяців в'язниці за спробу вкрасти дитину з магазину Aldi в місті Хейвуд, графство Великий Манчестер, Англія, пише Daily Mail.

60-річний Сергіюс Паскявічюс, житель Англії литовського походження, зізнався, що ще 23 липня 2022 року намагався викрасти 3-річного хлопчика з магазину, але цьому завадив старший брат малюка, якому було на той момент 7 років.

Сергіюс Паскявічюс був заарештований і звинувачений у викраденні дітей у липні минулого року. Паскявічюс спочатку визнав себе винним у викраденні дитини, але потім відмовився від свого зізнання. Проте суд засудив його до відбування терміну в три роки і два місяці у в'язниці за спробу викрадення.

60-річний Сергіюс Паскявічюс, житель Англії литовського походження, зізнався, що ще 23 липня 2022 року намагався викрасти 3-річного хлопчика з магазину Фото: Daily Mail

На кадрах відеоспостереження з магазину було видно, що 60-річний чоловік спробував поговорити з маленькою дитиною, а потім взяв її на руки і пішов геть із магазину. На щастя, старший брат хлопчика прийшов йому на допомогу і схопив брата за ногу, перш ніж мати дітей встигла підбігти і забрати їх із магазину. Вона розповіла, що це був найгірший кошмар кожного з батьків, коли вона на кілька секунд повернулася спиною, а в цей час незнайомець забрав її сина.

У Великій Британії 60-річного чоловіка засудили до трьох років і двох місяців в'язниці за спробу вкрасти дитину з магазину Aldi в місті Гейвуд Фото: Daily Mail

7-річний брат малюка отримав психологічну травму і страждає на посттравматичний стресовий розлад. Тепер він боїться залишитися сам. За словами матері дитини, її син не може займатися звичайними справами, наприклад, ходити в парк, у цирк або в магазин.

Хоча дитина заявила на суді, що, можливо, Паскявічюсу "хотілося трохи пестощів або обіймів", суддя Тіна Ландейл під час ухвалення вироку заявила, що якби не старший брат, то викрадач відвіз би малюка з магазину.

Нагадуємо, що на Полтавщині 6-річна дівчинка "влаштувала" своє викрадення, щоб побачитися з учителькою. Дівчинка повідомила, що до неї на дитячому майданчику підійшов незнайомець, заклеїв рот скотчем і повів до школи.

Також нагадуємо, що чотирьох дітей знайшли живими в джунглях Колумбії, які вижили після авіакатастрофи та проведи тут 40 днів. Вони харчувалися фруктами і змогли побудувати укриття. Діти були сильно виснажені, зневоднені та постраждали від укусів комах.