Повінь у Лівії: кількість загиблих у місті Дерна сягнула 11 300 осіб

Цілі райони міста Дерна, населення яких становило щонайменше 120 000 осіб, було знесено з лиця землі.

Related video

Управління ООН з координації гуманітарних питань 16 вересня заявило, що в Лівії щонайменше 11 300 людей загинули і ще 10 100 зникли безвісти в прибережному місті Дерна, повідомляє Reuters.

За оцінками, 170 людей загинули внаслідок повені в інших частинах країни, а понад 40 000 осіб були змушені покинути свої будинки, йдеться в доповіді ООН із посиланням на останні дані Міжнародної організації з міграції. Очікується, що ці цифри зростатимуть, оскільки пошуково-рятувальні роботи продовжують шукати тих, хто вижив.

Цілі райони Дерни, населення яких становило щонайменше 120 000 осіб, були знесені з лиця землі або засипані брудом. Державні ЗМІ повідомили, що в неділю в місті було зруйновано щонайменше 891 будівлю, а мер міста заявив, що, можливо, загинуло 20 000 осіб.

З-під завалів рятувальники продовжують діставати людей, тому конкретної цифри щодо зниклих безвісти місцева влада надати не може.

"Конкретної цифри щодо зниклих безвісти немає, тому що є цілі сім'ї, які померли, і ніхто не прийшов повідомити про них, крім того, що має місце дублювання реєстрації в різних лікарнях", — сказав Аль-Фахрі, офіс-менеджер міністр охорони здоров'я на сході.

Потоки води змістили наземні міни та інші боєприпаси, що залишилися після багатьох років конфлікту, створюючи додатковий ризик для тисяч переміщених осіб. Люди не знають, що робити далі.

"Ми досі нічого не знаємо, до нас доходять чутки, одні намагаються нас заспокоїти, інші кажуть, що потрібно виїхати з міста або залишитися тут. У нас немає води і ресурсів", — сказав житель міста Дерна.

Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що циклон "Даніель" обрушився на північний схід Лівії 10 вересня і приніс у розташовані на узбережжі Середземного моря міста штормовий вітер і зливи з грозами. Затоплено багато житлових будинків, лікарень та об'єктів інфраструктури. Найсерйозніше постраждало місто Дерна, де зруйновано дві греблі і складається катастрофічна ситуація.