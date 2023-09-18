Вдова засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина змінила прізвище, — росЗМІ (фото)

За даними журналістів, вдова керівника найманців взяла дівоче прізвище Кряжева, оновлена інформація в реєстрах з'явилася 15 вересня.

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Вдова засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Любов вирішила змінити прізвище. Про це повідомляє "Фонтанка", посилаючись на дані електронної системи СПАРК.

За даними журналістів, вдова російського підприємця взяла дівоче прізвище Кряжева. Зазначається, що оновлена інформація з'явилася 15 вересня, а коли саме жінка змінила прізвище, невідомо.

Дружина Пригожина змінила прізвище

Журналісти повідомляють, що в Санкт-Петербурзі відкрили справу про спадщину Пригожина. З відкритих джерел відомо, що Пригожину належали 100% акцій ТОВ "Конкорд Кейтеринг", "Конкорд менеджмент і консалтинг", 49% акцій кінокомпанії "Аурум" і 80% акцій ТОВ "Ритм". Аналогічну справу про спадщину відкрито і щодо командира ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна.

Нагадаємо, що замість "Вагнера" у РФ з'явиться нова ПВК на чолі з генералом Суровікіним. РФ створила нову приватну військову організацію, щоб переманити решту "вагнерівців" Пригожина. ПВК курируватимуть безпосередньо з Міноборони РФ, а головою може стати генерал Сергій Суровікін.

Також повідомлялося, що ізраїльське видання Jerusalem Post склало рейтинг найвпливовіших євреїв світу. У ньому не виявилося Володимира Зеленського, але туди потрапив Євген Пригожин. Ексглаву воєнізованого формування помістили на 52-й рядок рейтингу з позначкою "посмертно".