Повінь у Лівії: жителі підпалили будинок мера Дерни на знак протесту (відео)

Відомо, що наразі усю міську раду Дерни розпустили. В ООН підтвердили близько 4000 смертей, а понад 10 тисяч людей офіційно вважаються зниклими безвісти.

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В лівійському місті Дерна, у понеділок, 18 вересня, почалися масові акції протестів. Під час бунту, на який жителі вийшли, щоб висловити своє невдоволення владою, яка не взяла на себе відповідальність за наслідки повені, згорів будинок мера. Про це повідомляє BBC News.

Сотні людей вийшли на демонстрації, вимагаючи термінового міжнародного розслідування катастрофи, в результаті якої загинули тисячі людей. Тієї ночі протестувальники підпалили резиденцію колишнього мера Дерни, який був на чолі міста під час повені.

Відомо, що наразі усю міську раду Дерни розпустили. Доступ до Інтернету та телефону також було закрито, а журналістам наказали покинути територію.

Понад 10 000 людей офіційно вважаються зниклими безвісти після того, як дві старі та напівзруйновані дамби прорвало, затопивши місто.

В BBC зазначають, що цифри, надані щодо кількості загиблих, дуже відрізняються, але ООН каже, що підтвердила близько 4000 смертей.

Повінь у Лівії

Окрім того, ООН повідомляє, що одній з їхніх команд було відмовлено у дозволі увійти в Дерну.

"Ми можемо підтвердити, що пошуково-рятувальні групи, бригади екстреної медичної допомоги та колеги з ООН, які вже перебувають у Дерні, продовжують працювати", — сказав агентству Reuters у вівторок Найва Меккі представник управління з координації гуманітарних питань OCHA.

Жителі міста обурені бездіяльністю влади:причини

Будинок мера Дерни Абдулменама аль-Гаїті став центром гніву людей. Мешканці кажуть, що офіційні особи не попередили їх належним чином, оскільки вони, на їхню думку, повинні були знати, що наближається велика кількість опадів.

Жителі міста обурені, бо влада рекомендувала їм залишалися вдома, замість того, щоб евакуювати населення.

Постраждале місто Дерна, Лівія

Після повалення багаторічного лідера Муаммара Каддафі Лівію роздирає боротьба за владу, і наразі існує два уряди – визнаний ООН, який базується в Тріполі, і інший на сході країни, який підтримує генерал Халіфа Хафтар.

Він називав повінь стихійним лихом, але багато лівійців не погоджуються з цим, кажучи, що східний уряд знехтував дамбами, попри попередні попередження про їх крихкий стан.

Вчені з World Weather Attribution Group заявили, що конфлікт у Лівії та погане обслуговування дамб перетворили екстремальні погодні умови на гуманітарну катастрофу, але зауважили, що на східну Лівію випало на 50% більше опадів через глобальне потепління, спричинене діяльністю людини.

Повінь у Лівії

Нагадаємо, циклон "Даніель" обрушився на північний схід Лівії 10 вересня та приніс у розташовані на узбережжі Середземного моря міста штормовий вітер і зливи з грозами. Затоплено багато житлових будинків, лікарень і об'єктів інфраструктури. Найсерйозніше постраждало місто Дерна, де зруйновано дві греблі та складається катастрофічна ситуація.