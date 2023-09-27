Трамп визнаний винним у шахрайстві з активами в Нью-Йорку — Reuters

Трамп заперечує звинувачення на підставі того, що він може знайти зговірливого покупця, який заплатить будь-яку ціну за його маєток у Мар-а-Лаго.

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Дональда Трампа і його сімейний бізнес було визнано винними в шахрайстві. Суд задовольнив цивільний позов генеральної прокурорки штату Нью-йорк Летіші Джеймс, у якому колишнього президента США звинувачують у незаконному завищенні його активів і власного капіталу. Про рішення судді Артура Енгорона повідомляє агентство Reuters.

Позов на Трампа і Trump Organization було подано рік тому. Генеральний прокурор висунула звинувачення в тому, що протягом десяти років Дональд Трамп і бізнес, що належить його сім'ї, брехали про вартість активів і власний капітал колишнього президента з метою отримання більш вигідних умов за банківськими кредитами і страхуванням.

Летіша Джеймс заявила, що Трамп надав банкам і страховим компаніям сфальсифіковану річну фінансову звітність, збільшив свій власний капітал більш ніж на 2 мільярди доларів, а за іншими даними — на 3,6 мільярда.

Генпрокурор заявила, що завищені активи включали маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді, його пентхаус у Вежі Трампа на Мангеттені, а також різноманітні офісні будівлі та поля для гольфу.

Суддя Енгорон заявив, що генпрокурор надав докази, які підтверджують відповідальність Трампа за неправдиву оцінку кількох об'єктів нерухомості. Суддя також заявив, що свідчення колишнього президента США на свій захист "абсолютно не мають під собою жодних підстав ні з точки зору закону, ні з точки зору фактів".

"Він, здається, вважає, що цифри не були завищені, тому що він може знайти "покупця з Саудівської Аравії", який заплатить будь-яку ціну, яку він запропонує".

Наступне засідання суду над Трампом у справі про шахрайство призначено на 2 жовтня. Передбачається, що судовий процес триватиме щонайменше місяць.

Нагадаємо, тюремне фото Трампа збільшило бюджет його передвиборчої кампанії на рекордні $7,1 млн.

Також Фокус писав про те, що син Трампа почав продавати мерч із тюремною фотографією свого батька.