Триває підготовка до зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна у листопаді, – ЗМІ

Візити офіційних осіб США та Китаю можуть послабити напруженість на тлі зростаючого суперництва щодо передових технологій, таких як напівпровідники.

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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї може відвідати США напередодні зустрічі американського президента Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна. Про це 28 вересня повідомляє The Wall Street Journal.

Уряди обговорюють візити до Вашингтона високопоставленого чиновника з питань економічної політики Китаю та міністра закордонних справ. За інформацією видання, також запланований візит віцепрем'єра Китаю Хе Ліфена. Сам лідер Китаю може відвідати Сполучені Штати в рамках участі у саміті АТЕС у Сан-Франциско у листопаді.

Пекін і Вашингтон прокладають шлях для візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до США, продовжуючи офіційні обміни на високому рівні та вживаючи інших заходів для покращення тону своїх бурхливих відносин. Перемовини між США та Китаєм набирають обертів, прокладаючи шлях до саміту двох лідерів. Про це свідчить й візит голови Міністерства торгівлі Джини Раймондо, який відбувся у червні. Такий захід нібито дає можливість послабити напруженість на тлі зростаючого суперництва щодо передових технологій, таких як напівпровідники.

"Диктатор Сі Цзіньпін": заява Байдена

Джо Байден 21 червня назвав Сі Цзіньпіна "диктатором". У своїй промові американський лідер розповідав про інцидент з китайською повітряною кулею-шпигуном, яку вдалося збити. Джо Байден на заході, присвяченому збору коштів у Кентсфілді, штат Каліфорнія, розповів про свої емоції після лютневих подій. У Пекіні висловили протест.

Нагадаємо, 19 червня повідомлялося, що Китай не відправлятиме зброю до РФ. Про це Сі Цзіньпін заявив під час переговорів у Пекіні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. На думку держсекретаря США, зараз варто турбуватися про приватні китайські компанії, які можуть допомагати РФ.