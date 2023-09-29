У Фінляндії влада таємно платить власникам ділянок на кордоні з РФ, щоб будувати фортифікації, – ЗМІ

За такий дозвіл землевласника на будівництво укріплень на ділянці йому надають одноразову виплату у розмірі 750 євро.

Related video

Влада Фінляндії таємно укладає договори з власниками земельних ділянок на кордоні з Росією, зшию отримати право побудувати фортифікаційні споруди. Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

За інформацію видання, десятки фінських землевласників за останні півтора року підписали з владою секретні угоди. Ці договори надають можливість розпочинати на їхніх землях фортифікаційні роботи з відповідним повідомленням лише за один день до початку робіт. За такий дозвіл землевласника на будівництво укріплень на ділянці надають одноразову виплату у розмірі 750 євро.

Така співпраця з власниками розпочалася після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Видання зазначило, що "цікавість землевласників у зв'язку з цим до підвищення боєздатності Сил оборони зросла".

Влада Фінляндії значно активізувала свої зусилля у цьому питанні. У травні 2022 року місцеві журналісти повідомляли, що у Східній Лапландії сотні землевласників отримали листи з такою пропозицією від Сил оборони. Документ вважається таємним після підписання власником ділянки.

Відповідні угоди надають Силам оборони Фінляндії право "за виняткових обставин" створювати оборонні споруди на ділянці. Для цього із землевласником ділянки укладається окремий договір оренди. Військові обіцяють будувати укріплення у такий спосіб, щоб не шкодити нормальному використанню ділянки.

Нагадаємо, 10 вересня, як повідомили журналісти Yle, поблизу кордону з Фінляндією Росія розпочала активно створювати військові бази. Військову техніку, попри облаштування об'єктів, росіяни вирішили відправляти з Петрозаводська до України.