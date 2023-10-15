У всьому винна війна з Україною: у Росії скаржаться на дефіцит курятини

Насамперед про брак курятини говорять ресторатори. Представники галузі стверджують, що дефіцит виник через брак персоналу і високі ціни на корми.

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Ресторани Росії фіксують дефіцит курячого м'яса. Про проблему повідомили в Rostic's і KFC. Наявність проблеми підтвердив голова Федерації рестораторів і готельєрів Росії (ФРіО) Ігор Бухаров. Чоловік актриси Лариси Гузєєвої заявив, що сподівається — скоро це питання вирішиться. Про це пишуть "РИА Новости".

Водночас у пресслужбі Мінсільгоспу РФ заявили, що "внутрішній споживчий ринок повністю забезпечений м'ясом птиці".

"За даними Національної спілки птахівників, пріоритетним є задоволення потреб населення в соціально значущій продукції, зокрема — через торговельні мережі", — повідомили в Мінсільгоспі РФ, наголосивши, що в умовах зростання попиту на м'ясо птиці, яке зберігається, російські підприємства продовжують нарощувати обсяги виробництва — для цього задіяні всі потужності.

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Однак у ресторанах повідомляють про дефіцит. Так, у пресслужбі компанії "Юнірест", яка управляє брендами Rostic's і KFC у Росії, повідомили, що зараз на російському ринку всі споживачі курячого м'яса стикаються зі складною ситуацією, пов'язаною, зокрема, з його дефіцитом, і їхні заклади виключенням не є.

А голова Федерації рестораторів і готельєрів Росії (ФРіО) Ігор Бухаров повідомив, що в Росії існує дефіцит курячого м'яса через те, що на птахофабриках не вистачає працівників, а також зросла ціна на корми.

"У нас проблеми з курячим м'ясом. На птахофабриках не вистачає кадрів, має місце порушення логістичних ланцюжків, збільшення вартості кормів, витрат", — сказав Бухаров.

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 року нестача курячого м'яса виникла через складнощі на виробництві в Бєлгородській області — саме цей регіон, за даними Росстату, є лідером із виробництва м'яса птиці в Росії.

До того ж ціни на курку значно зросли. Насамперед роль зіграло подорожчання яєць, які нерідко доставляють з-за кордону, а також медикаментів для птахів.

"Товар у нас або імпортний, або квазіімпортний: яйця приходять з-за кордону, медикаменти для курей — теж. Не існує виробництва м'яса без антибіотиків", — заявив підприємець Дмитро Потапенко.

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За його словами, у 2022 році м'ясо не подорожчало так сильно, тому що у виробників ще був запас препаратів. А тепер він закінчився.

"Раніше курка була найдешевшим м'ясом. Тепер вона наздожене все те, що подорожчало раніше, насамперед свинину, а також яловичину і баранину", — повідомив підприємець.

Також на подорожчання м'яса бройлерів вплинули зростання цін на корми для птахів, дорожнеча обладнання та збільшення попиту на курку. Як відомо, РФ постачає курятину в Саудівську Аравію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як війна РФ з Україною спровокувала дефіцит робітників у промисловому секторі в РФ. Розвідка Британії повідомила, що в Росії планують до кінця року завербувати на війну 420 тисяч контрактників.