Навіть без статусу біженця: Японія надасть житло та мовні курси 2500 українцям

Згідно зі змінами, людям, які переїхали із зон конфліктів, навіть без статусу біженця нададуть фінансову допомогу, житло, познайомлять з основами мови, законами та звичаями.

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Імміграційне агентство Японії повідомило, що з квітня запускає програму, покликану допомогти адаптуватися в країні іноземцям, які опинилися в зоні конфлікту. Від початку повномасштабної війни Японія для українців проводить політику відкритих дверей. Про це повідомляє The Japan Times.

У п'ятницю, 20 жовтня, влада країни повідомила про внесені поправки до імміграційного законодавства. Згідно зі змінами, людям, які приїхали із зони боїв, але без статусу біженця, все ж таки нададуть можливість пройти курси японської мови протягом пів року або року. Біженці також познайомляться із законами та звичаями країни. Програма передбачає надання і фінансової допомоги.

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Ця програма головним чином призначалася для того, щоб допомогти українським переселенцям, яких в Японії налічується понад 2500 осіб.

Згідно з колишніми нормами імміграційного законодавства, такі програми допомоги були доступні для людей, які отримали статус біженця.

Японія підписала Конвенцію ООН про біженців, але водночас відома суворою політикою щодо біженців, зокрема, кількість прийнятих переселенців обмежена.

Однак нова програма підтримки ініційована в рамках оновленої системи, яка набуває чинності з 1 грудня. Програма покликана надати підтримку евакуйованим з України та інших зон активних конфліктів: надається право довгострокового проживання, а також робоча віза, в рамках оновленого імміграційного законодавства.

Імміграційне агентство також продовжить надавати фінансову підтримку терміном до двох років — для покриття витрат на житло українських біженців.

Нагадаємо, що, згідно з новим дослідженням, 20 млрд допомоги, яку виділяє Євросоюз на розвиток і біженців з України, не доходить до адресата.

Також повідомлялося, що влада Ірландії на зиму переселить українських біженців із наметів у дерев'яні будиночки з опаленням.