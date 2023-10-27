Друга людина після Цзіньпіна: у Китаї раптово помер ексголова уряду КНР Лі Кецян, — ЗМІ

Китайський посадовець помер у 68-річному віці після невдалих реанімаційних заходів. Політик лише шість місяців тому пішов з посади голови уряду КНР, підпорядкованого Сі Цзіньпіну.

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У Китаї раптово помер колишній прем'єр-міністр китайського уряду Лі Кецян. Чоловік перебував на відпочинку, коли у нього стався серцевий напад. Про деталі події повідомило агентство "Синьхуа".

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Лі Кецян помер у Шанхаї, вказує агентство. 68-річний чоловік прибув до цього міста на відпочинок. 26 жовтня, у четвер, у нього стався серцевий напад. Медики намагались його врятувати — проводили реанімаційні заходи. Втім констатували смерть о 0:10 (о 19:10 26 жовтня за Києвом).

Події в Китаї: деталі

Лі Кецян — китайський політик, який був прем'єр-міністром Державної ради в період з березня 2013 року по березень 2023 року. Також він був членом Постійного комітету Політбюро ЦК КПК 17-го, 18-го та 19-го скликань, зазначили в "Синьхуа". Очоливши уряд у 2013 році, почав запроваджувати елементи ринкової економіки, щоб сприяти виходу Китаю з економічної кризи. Свої підходи запроваджував 10 років, після чого Сі Цзіньпін замінив його іншим посадовцем — 64-річним Лі Кецяном.

Зазначимо, голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним під час міжнародного форуму "Один пояс, один шлях". За підсумками форуму, як анонсував росіянин, підпишуть масштабну угоду, зміст якої поки що невідомий. При цьому не було жодної особистої зустрічі Сі з президентом України Володимиром Зеленським: вони один раз спілкувались телефоном.

26 жовтня стало відомо, що китайські представники відмовились взяти участь у саміті на Мальті, де світові політики планували обговорити питання завершення війни РФ в Україні.

Між тим навесні 2023 року Китай представив власний мирний план, згідно з яким Україна має припинити вогонь та прийняти "територіальні реалії"

Нагадуємо, ЗМІ повідомили, що Україна до січня має шанс отримати ракету, здатну вдарити за 300 км кількома сотнями кілограмів вибухівки. Водночас у медіа виступив новий спікер Палати представників Конгресу США. Зі слів американського політика, він, в цілому, начебто не заперечує проти виділення коштів Україні, але вимагає контролю за їхнім витрачанням.