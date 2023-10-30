Співчуття немає межі, а можливостям є: житло для українців в Ірландії хочуть обмежити на 90 днів, — FT

За словами прем'єра Лео Вадакара, він сумнівається, чи зможе Ірландія надати житло ще 30-50 тисячам українців. Судячи з поточних темпів припливу біженців, така кількість вихідців з України приїде вже скоро.

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Солідарність Дубліна з Києвом перевіряється на міцність на тлі житлової кризи. В уряді Ірландії запропонували обмежити час проживання українських біженців у будинках, які фінансує уряд. Про це пише The Financial Times.

Ірландія прийняла майже 100 тисяч біженців від початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України — один із найвищих показників у ЄС із розрахунку на чисельність місцевого населення.

За офіційними даними, завдяки мігрантам з України населення країни зросло до 5,3 млн осіб — найбільший приріст за останні 15 років.

Але така тенденція викликала полеміку в керівництві країни щодо чинної політики відкритих дверей. Ірландія переживає житлову кризу: багатьом молодим людям складно придбати або навіть орендувати житло. Біженців же з України часто селять у готелях, які фінансуються державою.

"Співчуттю ірландського уряду та ірландського народу немає меж, але є межа можливостям", — заявив цього тижня в парламенті прем'єр-міністр Лео Варадкар.

"Ми просто не знаємо, чи зможемо надати житло ще 30-50 тисячам осіб, якщо така кількість приїде наступного року. І, судячи з поточних цифр, це станеться скоро", — додав він.

"Житло тільки на три місяці"

Ірландський прем'єр зробив таку заяву після того, як міністр інтеграції Родерік О'Горман запропонував обмежити нещодавно прибулих українських біженців 90 днями перебування в державному житлі.

Інші розкритикували таку ідею, пославшись, що при цьому не враховується те, як українські діти зможуть відвідувати школу.

"У цій війні наша роль — приймати біженців", — пояснив Нік Хендерсон, керівник благодійної організації Irish Refugee Council.

За його словами, будь-які зміни в правилах "безумовно, можуть бути сприйматися як перешкода, як спроба відмовити людей від переїзду до Ірландії". Це етична проблема, вважає він.

Зі свого боку автор пропозиції про 90 днів пояснив, що багато інших країн ЄС вже змінили правила перебування українських біженців. У тому, щоб узгодити місцеві норми з тим, що пропонують інші західні країни ЄС, бачить сенс і ірландський прем'єр.

Місцеві чиновники називають необмежений час перебування фактором, який приваблює біженців до країни. За оцінками ірландського Міністерства юстиції, кожен із нещодавніх претендентів на тимчасовий захист приїхав до Ірландії вже після того, як звернувся по те саме до влади інших країн ЄС.

Лоркан Сірр, старший викладач Технологічного університету Дубліна та експерт у сфері житла, вважає, що запропонована ідея — частина плану, щоб зробити Ірландію менш привабливою для іноземців.

"Цим людям, по суті, не буде де жити після закінчення 90 днів… тож ви побачите приріст серед бездомних", — пояснив він.

За статистикою, у вересні в притулках тимчасового проживання в Ірландії налічувалося 12 827 бездомних. Згідно з офіційними даними, з минулого року 98 390 українців зареєструвалися для отримання тимчасового житла. З них 20% не проживають у державному житлі та працюють.

На початку року ірландський уряд просив біженців не їхати до Ірландії, оскільки немає гарантії, що вдасться знайти житло. За офіційними даними, зараз у вуличних наметах доводиться жити 350 шукачам притулку.

Керівник організації, яка допомагає біженцям, вважає, що замість того, щоб виселяти українців після трьох місяців проживання в будинках, оплачуваних державою, краще зводити модульні будинки або ж пошукати інші рішення, наприклад, використати землю, яка перебуває у власності держави.

Нагадаємо, що в Чикаго розгорілася міжетнічна суперечка. Вихідці з Венесуели кажуть, що 30 тис. українців, які переїхали в місто від початку повномасштабної війни, були прийняті зовсім по-іншому. Попри значний приплив переселенців, міграційної кризи немає. Основних причин тому дві — у Чикаго й раніше жила порівняно велика українська діаспора, до того ж влада США одразу надає українцям спеціальний статус із дозволом на роботу.

Також повідомлялося, що на початку жовтня влада Швейцарії запропонувала біженцям до 4 тисяч євро за від'їзд додому. Своєю чергою, Японія готова навіть без статусу біженця надати 2500 українцям житло і мовні курси.