У Фінляндії пройшли обшуки на острові російського олігарха Кесаєва в Пуумалі, — ЗМІ (мапа)

Керівник підрозділу Управління судових приставів Віртанен не уточнив, чи пов'язана операція із санкціями проти Росії.

Related video

Фінські правоохоронці 1 листопада провели обшуки на острові, який належить російському мільярдеру Ігорю Кесаєву, включеного до санкційних списків ЄС, повідомляє Yle.

Про деталі операції правоохоронці не повідомляють. Акі Віртанен, керівник спеціального підрозділу Управління судових приставів, повідомив журналістам, що в Котасаарі Пуумали було проведено обшук.

Фото: OpenStreetMap

"Під час обшуку на місці судовий пристав шукає майно, яке підлягає арешту й заморожуванню, а також слідчі матеріали", — зазначив правоохоронець. За словами Віртанена, судовий пристав звернувся до поліції Східної Фінляндії за офіційною допомогою для вирішення цього завдання. Він не уточнив, чи пов'язана операція із санкціями проти Росії.

За словами Віртанена, під час такого обшуку правоохоронців цікавлять слідчі матеріали, зокрема різні документи.

"У принципі все, що потрібне судовому приставу для власного рішення, розгляду чи оцінки доказів", — зазначив правоохоронець.

Що відомо про олігарха Кесаєва

Кесаєв Ігор Альбертович — російський підприємець, олігарх. Власник і президент Групи компаній "Меркурій". За версією журналу Forbes, володіючи особистим статком $2,4 млрд, у 2016 році зайняв тридцять п'яте місце в списку двохсот найбагатших бізнесменів РФ. Кесаєв був внесений до списку санкцій ЄС проти Росії у квітні минулого року через його угоди проти України.

За даними журналістів, Кесаєв купив острів Котасаарі, розташований неподалік від глибоководного Сайменського каналу, у 2020 році. Він нібито мав зв'язки із російською службою безпеки ФСБ та збройовою промисловістю.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що у Франції заарештовано російського олігарха Олексія Кузьмічова. Мільярдер, який володіє яхтами й нерухомістю у Франції, потрапив під санкції з початку війни в Україні. За інформацією журналістів, на його віллі в Сен-Тропе та в його будинку в Парижі відбулися обшуки, до яких було залучено 60 правоохоронців, знайдено пачки грошей.