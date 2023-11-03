Перекрили канал для відмивання грошей: російські еліти намагалися обійти міжнародні санкції, — мінфін США

За даними Міністерства фінансів США, російські еліти намагалися обійти американські та міжнародні санкції за допомогою віртуальної валюти через ключових посередників.

Related video

Сполучені Штати оголосили про введення санкцій щодо громадянки Російської Федерації Катерини Жданової та замороження її коштів на криптовалютних біржах. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

За даними відомства, росіянка використовувала свої рахунки для надання фінансової підтримки олігархам РФ і кіберзлочинцям, допомагаючи їм переміщати значні суми грошей за межі країни.

Санкції проти Катерини Жданової відповідають зобов'язанням G7 у боротьбі з ухиленням від санкцій і закритті можливих засобів обходу, які могли б дозволити російській державі, її елітам, довіреним особам і олігархам використовувати криптовалюти для мінімізації впливу міжнародних санкцій.

"Через таких ключових посередників, як Жданова, російські еліти, групи, що займаються розсилкою програм-здирників, та інші незаконні суб'єкти намагалися обійти американські та міжнародні санкції, зокрема, за допомогою віртуальної валюти", — заявив заступник міністра фінансів США з боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Як повідомили в джерелі, у березні минулого року Катерина Жданова надала допомогу російському клієнту в приховуванні джерела своїх статків, для того, щоб передати суму понад 2,3 мільйона доларів у Західну Європу через шахрайський інвестиційний рахунок і транзакцію на придбання нерухомості з використанням обманних методів. В іншому випадку, вона сприяла російському олігарху в переміщенні понад 100 мільйонів доларів в ОАЕ.

Нагадаємо також, що 24 жовтня в Кремлі заявили про готовність витримати санкції ще 10 років. Згідно з думкою експертів, санкції, що накладаються на Росію, підкреслюють єдність між Сполученими Штатами та їхніми союзниками, що стоїть проти агресивної держави. У той час як прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що Москва не відчуває занепокоєння щодо санкцій.