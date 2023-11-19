Потужний ураган у РФ руйнував будинки і залишив без світла десятки тисяч людей (фото, відео)

Відомо про трьох загиблих. Синоптики обіцяють, що ураган вщухне тільки до завтрашнього дня.

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Три людини загинули і кілька десятків постраждали внаслідок урагану в Росії. Шквальний вітер вирує в Кемеровській області, Алтайському краї та інших регіонах Сибіру. Також був зачеплений Казахстан. Про це повідомляє News.

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Двоє людей загинули в Новокузнецьку Кемеровської області дорогою на похорон. На машину, в якій перебувало четверо людей, упало дерево.

Ураган у Сибіру Фото: Скриншот

А в Алтайському краї загинула жінка, яка, як повідомляється, намагалася втримати дах будинку, який зносило сильним вітром.

Кілька десятків жителів РФ дістали травми, коли падали дерева, вивіски та покрівлі.

Ураган у РФ

Очевидці повідомляють, що найбільше негода вдарила по містах Алтайського краю, Кемеровської, Омської та Новосибірської областей. Десятки населених пунктів залишилися без електрики. У Новокузнецьку світло відключилося під час хокейного матчу. Через ураган було перекрито кілька трас, на які потрапляли дерева.

Дерева, що впали, перекрили трасу Фото: Комсомольська правда

"Вітер зносить дахи будинків, стовпи, дерева та автомобілі. У Бійську ураган зніс купол храму, а в Новокузнецьку — вивіску біля торгового центру, яка впала на жінку. Через ураган дерева завалили трасу Сорокине — Бійськ, зараз дорогу намагаються звільнити рятувальники МНС. У деяких будинках немає електрики. При цьому влада повідомляє, що найближчим часом не варто очікувати поліпшення погодних умов", — повідомляють очевидці.

Фото: Комсомольська правда Фото: Комсомольська правда Фото: Комсомольська правда Фото: ТАСС Фото: Комсомольська правда

За даними синоптиків, швидкість вітру може сягати 33-35 м/с. Така погода збережеться до кінця дня. А губернатор Алтайського краю заявив, що окрім буревію на жителів регіону чекає також мороз та ожеледь.

Ураган у РФ

Постраждали й населені пункти в Казахстані: у Павлодарській області без електрики залишилися жителі 40 сіл, у Караганді повалено дерева і пошкоджено дахи житлових будинків, в Астані вітер перевернув кілька автомобілів.

Екібастузька ТЕЦ залишилася без напруги через ураган: роботу котлів відновлюють поетапно, заявили сьогодні в Міненерго Казахстану.

"Котли вийшли з ладу без електропостачання, яке відновили о 05:00 ранку", — додали у відомстві.

Нагадаємо, на початку місяця через ураган Кіаран у Бельгії загинув маленький українець. Дитина гралася на дитячому майданчику, коли на неї впала гілка.