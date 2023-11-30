Куди поїхали навчатись українці у 2022 та 2023 роках: дослідження STUDY.UA

Останні роки видалися непростими для українських абітурієнтів. Повномасштабне вторгнення значно вплинуло на рішення щодо вибору країн й університетів для навчання.

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STUDY.UA — найбільша освітня компанія України з досвідом роботи понад 20 років у галузі міжнародної освіти. Компанія провела дослідження серед своїх клієнтів і надала статистику, які країни світу обрали учні для здобуття вищої англомовної освіти за 2022 та 2023 роки.

У дослідженні взяли участь 1 000 клієнтів STUDY UA у віці 25–45 років. Вони обирали англомовну програму вищої освіти для себе (магістратура) або для своєї дитини (бакалаврат) серед університетів світу. Компанія проаналізувала, на які критерії спиралися клієнти при виборі країни навчання, а також як змінилися зовнішні фактори за два роки.

Лідерами стали Велика Британія, Нідерланди та Польща. Статистика показала, що Нідерланди посіли перше місце у 2022 році — країну обрали 25% серед українських абітурієнтів. У 2023 вибір змінився на Велику Британію: туди поїхали навчатися на 9% більше студентів, ніж у 2022 році. У Польщі ситуація не змінювалась: вона посіла третє місце що у 2022 — 14%, то у 2023 році — 12%.

За оцінкою клієнтів компанії STUDY UA головними критеріями вибору місця навчання у 2022 та 2023 роках стали: бюджет, локація, а також навчальні програми.

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Нідерланди

Освітня система Нідерландів — одна з найпрогресивніших у світі, а вартість навчання нижча, ніж в інших англомовних країнах: США, Великій Британії чи Канаді.

Минулого року країна відразу підтримала наших студентів: пішла назустріч з умовами вступу та наданням стипендій для українців. Це вплинуло на те, що більшість клієнтів обрали саме Нідерланди — 25%.

Бюджет

Нідерланди посідають 18 місце серед економік світу та мають найнижчий рівень безробіття в Європі. Вартість навчання в нідерландських університетах — від €5 000 до €20 000 на рік, а прожитковий мінімум — від €12 000 на рік.

У 2022 році через війну було важко передбачити майбутні витрати та дохід сім’ї. Тому батьки обирали ті країни й університети, де вартість навчання була нижче. Нідерланди створили гарні умови для українців та оплачували до 50% від вартості навчання, що напряму вплинуло на кількість абітурієнтів.

Важливу роль також зіграло те, що випускники нідерландських ВНЗ мають можливість протягом 1 року залишатися в країні з метою пошуку роботи за обраним фахом. До того ж університети Нідерландів співпрацюють з міжнародними компаніями, наприклад, Philips, Unilever, KLM тощо та допомагають у працевлаштуванні студентам.

Локація

Розташування ВНЗ саме у Європі виявилося важливим фактором для багатьох українців. Адже можливість відвідати країну без візи, дістатися до місця власним транспортом стали вагомою перевагою у 2022 році.

Програми навчання

Нідерланди мають найбільший вибір англомовних університетів та понад 2 100 англомовних програм серед країн континентальної Європи. Крім того, у Нідерландах 95% населення вільно володіють англійською. Це також вплинуло на вибір, адже за статистикою українці в першу чергу вибирають англомовне навчання.

Основні університети, куди вступали українські абітурієнти у 2022 році:

Hanze University of Applied Science;

The Hague University of Applied Sciences;

University of Amsterdam.

Популярні спеціальності серед українських студентів:

ІT : Нідерланди — технологічний хаб Європи. Компанії та технології, започатковані в університетах Нідерландів: Booking.com, Bluetooth та Wi-Fi;

: Нідерланди — технологічний хаб Європи. Компанії та технології, започатковані в університетах Нідерландів: Booking.com, Bluetooth та Wi-Fi; бізнес : у країні активно розвивається соціальний бізнес — підтримуються інноваційні ідеї, здатні поліпшити суспільне життя;

: у країні активно розвивається соціальний бізнес — підтримуються інноваційні ідеї, здатні поліпшити суспільне життя; креативна індустрія : усі види дизайну, візуальні комунікації та створення відеоігор. Дохід від цієї галузі сьогодні — 3% ВВП Нідерландів.

: усі види дизайну, візуальні комунікації та створення відеоігор. Дохід від цієї галузі сьогодні — 3% ВВП Нідерландів. логістика: географічне розташування дозволяє називати країну "золотими воротами" до Європи. Порт Нідерландів — один з найбільших європейських перевізників.

Експерти STUDY UA допомагають визначитися зі спеціальністю, містом, університетом для навчання, спираючись на ситуацію окремого студента та його прагнення. Щоб отримати безкоштовну консультацію, переходьте за посиланням.

У 2023 році Нідерланди посіли 2 місце у списку, вибір зменшився на 5%, оскільки країна скасувала пільги для українських студентів.

Велика Британія

Велика Британія — країна з однією з найякісніших систем середньої та вищої освіти. Британська освіта — класична, з тисячолітньою історією та високими стандартами. Університети посідають перші місця в міжнародних рейтингах, адже британський диплом визнається по всьому світу.

У 2023 році перше місце у списку посіла Велика Британія. Якщо у 2022 році країну вибрали 16% українських студентів, то вже через рік — 25%.

Бюджет

Вартість навчання в університетах Британії починається від £15 000 на рік та може сягати до £30 000 в елітних навчальних закладах.

На прожитковий мінімум впливає велика кількість факторів, але приблизно становить від £10 000 до £12 000. Одним з таких факторів є розташування: вартість житла в різних містах відрізняється. Що ближче до центра міста або університетського кампусу, то вище оренда квартири або кімнати в гуртожитку.

У 2023 році в батьків з’явилося більше впевненості у стабільності свого доходу, ніж у 2022. Це дозволило краще розуміти, на який бюджет для навчання вони можуть розраховувати.

Крім того, студентам дозволено влаштовуватися на роботу та працювати 20 годин на тиждень під час семестру та до 40 годин на тиждень під час канікул. Також існують sandwich-програми, які передбачають 1 рік стажування в компанії за спеціальністю, не перериваючи навчання в університеті. Під час стажування студент не сплачує вартість навчання.

Ще одним плюсом стало те, що випускники ВНЗ отримують дозвіл на працевлаштування у Великій Британії — 2-year post-study work visa. Він діє 2 роки з можливістю пролонгації.

Локація

Через війну посольство Великої Британії вимушено було тимчасово закритися в Україні. Проте згодом відновило роботу в Києві, що значно спростило процес оформлення студентських і туристичних віз. Це сприяло збільшенню кількості охочих навчатися саме в цій країні.

Програми навчання

Традиційно британська система освіти вважається взірцем у світі англомовного навчання. До викладацького складу університетів часто входять визначні вчені й експерти з різних галузей знань. Також британський диплом є певним брендом, що відкриває випускниками кар’єрні перспективи.

Основні університети, куди вступали українці у 2023 році:

Bristol University;

Nottingham Trent University;

University of Westminster.

У Великій Британії існують 2 типи університетів: наукові та кар’єрні. Навчальні заклади наукового типу готують фахівців, які працюватимуть в лабораторіях та займатимуться наукою та дослідженнями. Університети вкладають значні кошти в розвиток інфраструктури, лабораторій, бібліотек й інших ресурсів, що забезпечує студентам доступ до сучасних засобів навчання та досліджень.

Університети кар’єрного типу співпрацюють з бізнес-компаніями та надають можливість для практики та швидкого старту кар’єри під час навчання. Крім того, бізнес — одна з найпопулярніших спеціальностей серед українців. Велика Британія вважається світовим центром підприємницької діяльності, має широкий вибір бізнес-шкіл та щорічно випускає понад 10 тисяч студентів МВА (Master of Business Administration).

Клієнти STUDY UA здебільшого обирають університети кар’єрного типу, оскільки прагнуть:

здобути практичні навички з першого дня навчання;

досягти успіху у сфері бізнесу;

отримати більше можливостей для самореалізації.

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Польща

Польща — популярний і бюджетний європейський напрямок для здобуття освіти за кордоном. Польські ВНЗ пропонують навчання польською або англійською мовою — у результаті випускники тієї чи іншої програми отримують різні дипломи. Через вплив глобалізації на мову освіта польською надає менше можливостей, ніж англійською. Дипломи англомовних програм є більш універсальними та визнаються в усьому світі.

У 2022 та 2023 роках Польща посіла третє місце в рейтингу, її обрали 14% та 12% українських абітурієнтів.

Бюджет

У Польщі витрати на навчання та життя значно нижче, ніж у Великій Британії та Нідерландах. Вартість навчання — від €3 600 до €6 500, а прожитковий мінімум — від €5 000 на рік. Це робить її доступною для багатьох українців.

Крім того, іноземним студентам дозволено працювати до 20 годин на тиждень під час навчання та мати повний робочий день під час канікул. Після закінчення ВНЗ випускники мають 3 місяці для отримання робочої візи, щоб залишитися в Польщі протягом 9 місяців для пошуку роботи.

Локація

Польща стала однією з країн, куди найбільше переїхало українців під час повномасштабного вторгнення. Географічне розташування та близькість менталітету є важливими перевагами при виборі країни для навчання.

Також вибір обумовлений тим, що Польща — це зручний транспортний хаб, який надає студентам можливість зручно пересуватися Європою.

Програми навчання

У Польщі досить висока якість освіти, хоча, згідно з міжнародним рейтингом, вона поступається рівню західноєвропейської. У країні існують англомовні програми, проте польські університети не відкривають стільки ж можливостей, скільки британські або нідерландські вищі навчальні заклади.

Основні університети, куди вступали українці у 2023 та 2023 роках:

Lazarski University;

Kozminski University;

Polish-Japanese Academy of Information Technology.

Студенти часто вибирають такі навчальні програми в Польщі, як: менеджмент, бізнес і комп’ютерні науки.

Висновки

Дослідження STUDY UA показало, що ТОП-3 популярними напрямками для навчання стали: Велика Британія, Нідерланди та Польща у 2022 та 2023 роках. Щороку відсоток вибору цих країн залишається приблизно на одному рівні.

Як зазначено вище, Нідерланди та Велика Британія не є бюджетними країнами для здобуття освіти: що вище рейтинг ВНЗ і рівень життя в країні, то дорожче буде навчання. Тому вартість навчання в Нідерландах — від €5 000 до €20 000 за рік, а в Британії — від £15 000 до £30 000 відповідно.

Проте, як показала практика, багато українських сімей при виборі країни послуговуються принципом, що освіта — це інвестиція, і дешевше — не завжди краще. Тобто, дитина здобуде якісну міжнародну освіту та отримає більше кар’єрних можливостей у майбутньому.

Також цікавим є те, які найбільше спеціальності обирають українські абітурієнти за останні роки:

1 місце — бізнес, економіка, управління, фінанси (47%);

2 місце — IT-сфера: інженерія, штучний інтелект, анімація та графічний дизайн (33%);

3 місце — маркетинг і комунікації (6%).

Найпопулярнішим напрямком усе ще залишається бізнес, проте поступово зростає попит на спеціальності, пов’язані зі штучним інтелектом.

Експерти з освіти за кордоном у STUDY UA рекомендують при виборі країни та університету орієнтуватися, у першу чергу, на бажання дитини — на кого вона хоче вчитися та чого планує досягти в майбутньому. У цьому можуть допомогти профорієнтаційні сесії з психологом від компанії. Адже важливо вибирати те, що відповідатиме академічним цілям і прагненням студента.

Спеціалісти в STUDY.UA супроводжують абітурієнтів на всіх етапах підготовки та зарахування до закордонних ВНЗ: