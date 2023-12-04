В РФ мультик My Little Pony зв'язали з ЛГБТ і маркували плашкою 18+ (фото)
Маркування поставили через поні на ім'я Rainbow Dash, яка має хвіст та гриву в кольорах веселки.
Верховний суд в РФ 30 листопада оголосив екстремістським та заборонив "міжнародний рух ЛГБТ", а будь-яка діяльність у цьому напрямку каратиметься відповідно до Кримінального кодексу країни-агресорки. У відомому мультику My little pony в Росії вбачили зв'язок з ЛГБТ. Про це повідомляє російське видання SOTA.
"Онлайн-кінотеатр Кінопошук HD поставив плашку 18+ на мультфільм My little pony ("Мій маленький поні"). Можна припустити, що плашку поставили через поні на ім'я Rainbow Dash (буквально, Веселка Деш)", — йдеться в повідомленні.
Анімаційний персонаж крім імені Веселка Деш має хвіст і гриву в кольорі веселки.
Заборона ЛГБТ у РФ
РосЗМІ незабаром після оприлюднення рішення ВС Росії опублікувало коментар юриста, який зазначив, що на його думку, воно стосується "міжнародного руху", але нібито не торкнеться окремих ЛГБТ-людей.
Наступ на ЛГБТ-рух у Росії почався з осені минулого року. Спершу депутати Держдуми заборонили "гей-пропаганду", а згодом — трансперехід.
Згідно з рішенням Верховного Суду, якщо виникне підозра в екстремістській діяльності ЛГБТ-спільноти, то росіянин може отримати адміністративне або кримінальне покарання. Також у медіа стверджують, що при в'їзді до РФ іноземці мають підписувати спеціальний документ, в якому обіцяють підтримувати виключно "традиційні цінності".
Нагадаємо, що Верховний суд РФ оголосив екстремістським та заборонив "міжнародний рух ЛГБТ". Відтепер представників цього руху в Росії можуть посадити у в'язницю на 12 років.
Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін заявив, що тема ЛГБТ не повинна виділятися, як це відбувається за межами РФ.